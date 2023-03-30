Однак є певні винятки, коли покидати територію України можуть й чоловіки. Одним з них є виховання трьох і більше неповнолітніх дітей, тобто коли чоловік є багатодітним батьком.

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Які документи потрібні для виїзду за кордон багатодітному батьку

Однак щоб перетнути державний кордон, необхідно зібрати пакет документів. Документами, що підтверджують самостійне виховання дитини, можуть бути:

свідоцтва про народження дітей (3 і більше);

посвідчення батька багатодітної сім’ї;

рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

рішення суду про оголошення матері померлою.

Однак якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною чи дітьми, то необхідно також надати докази утримання такої дитини (дітей). Такими підтверджувальними документами можуть бути:

рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей),

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

Варто зазначити, що багатодітний батько може перетинати кордон не лише для супроводу своїх неповнолітніх дітей. Він може виїхати з території України і без них, однак для цього повинен мати зазначені документи або їх нотаріально завірені копії.

Зверніть увагу! Порядок і правила перетину державного кордону під час війни, а також категорії громадян, які можуть це робити, визначає постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57. До неї постійно вносяться зміни та доповнення.

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