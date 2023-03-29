Внаслідок війни з'явилось багато внутрішньо переміщених осіб призовного віку, які не стали на облік у військкомат. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський, передає 24 Канал.

До речі У Зеленського заявили, що Рада працює над удосконаленням мобілізації

Що стосується удосконалення мобілізаційних процедур, то ми маємо бути відвертими й говорити, що справді є певні проблеми з мобілізацією,

– сказав Веніславський.

Повістки на вулицях провокують конфлікти

Вручення повісток на вулицях міст може провокувати різні конфліктні ситуації, тому у парламенті розмірковують, як узаконити розсилання повісток через месенджери. За схожою схемою розсилають повідомлення про судові засідання.

Веніславський розповів, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглядає удосконалення законодавчих підстав, аби ТЦК більш системно і менш конфліктно міг вручати повістки.

Політик нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії існувала база всіх телефонних номерів чоловіків призовного віку. Парламентарі розглядають можливість, аби за допомогою цього повідомляти громадянину, що слід прибути в ТЦК.

Зверніть увагу! У Міноборони зазначили, що мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Вона проходить планово, тобто ніяких хвиль немає. Потреби у мобілізації залежать від ситуації на полі бою.