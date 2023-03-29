Про це повідомив член Комітету, представник президента в парламенті Федір Веніславський.

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Веніславський розповів, що за результатами засідання оборонного комітету, де були всі керівники найвищого рівня, які відповідають за мобілізаційні заходи, з'ясували, чому саме виникають неправильні ситуації.

Наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності,

– заявив представник президента в парламенті.

Також нардеп поінформував, що наразі у Комітеті триває робота над удосконаленням процедури проведення мобілізаційних заходів. Зокрема, за словами Веніславського, комітет розробляє законодавчі зміни. Вони сприятимуть врегулюванню питання видачі повісток військовозобов'язаним внутрішньо переміщеним особам, які наразі вимушено проживають не за місцем постійної реєстрації.

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У Міноборони уточнили, чи є нові хвилі мобілізації

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Вона проходить планово. Ніяких хвиль мобілізації немає. Потреби у мобілізації залежать від ситуації на полі бою, підкреслила Маляр.