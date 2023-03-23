24 Канал традиционно вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком подготовили ответы на самые распространенные вопросы о выезде мужчин за границу на время войны с Россией.

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Порядок и правила пересечения государственной границы во время войны, а также категории граждан, которые могут это делать, определяет постановление Правительства от 27 января 1995 года № 57. В него постоянно вносятся изменения и дополнения.

Ограничение права выезда конституционно?

Ограничения на выезд за пределы Украины для мужчин следует рассматривать с двух точек зрения: законности и легитимности. Господин Юрчак видит в этой ситуации довольно уникальную коллизию, ведь законодатели просто не могли предположить, что начнется новая отечественная война, которая ставит вопрос выживания украинцев как нации, а Украины как самостоятельного государства.

С точки зрения законности, следует отметить, что тот способ, которым соответствующее ограничение действует по состоянию на сегодняшний день, является незаконным. Об этом, в частности, сообщало и НАПК, которое осенью подготовило отчет по результатам исследования "Коррупционные схемы и риски при выезде из Украины в условиях военного положения",

– Владислав Юрчак напоминает о резонансном решении НАПК по ограничениям выезда мужчин.

В чем же состоит коллизия?

Согласно ст.ст. 33, 64 Конституции Украины право гражданина свободно покидать территорию Украины может быть ограничено только законом Украины, а в условиях военного положения согласно ст.ст. 1, 2, 6, 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" – указом Президента Украины о введении военного положения, утвержденным Верховной Радой Украины.

Однако, несмотря на устоявшееся убеждение в том, что источником действующего ограничения является Указ Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", этот Указ не устанавливает (не констатирует) ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а только допускает такую возможность на будущее, воспроизводя дословно соответствующие положения Конституции Украины.

При этом действующие сегодня ограничения были установлены сначала на уровне писем администрации Госпогранслужбы, а впоследствии – на уровне постановления КМУ, что свидетельствует об их неконституционности как таковой.

С точки зрения легитимной цели ограничения, следует отметить, что оно оправдано необходимостью формирования мобилизационного резерва для обеспечения отпора угрозы со стороны России. Следовательно, именно ограничение выезда за границу во время действия правового режима военного положения является законным механизмом, однако его реализация предусматривает необходимость принятия соответствующих нормативно-правовых актов, так и не принятых до сих пор,

– разъясняет Юрчак.

Оставят ли ограничения выезда мужчинам за границу после завершения войны

На сегодняшний день все ограничения на пересечение государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет установлены исключительно на уровне постановления Кабмина от 27 января 1995 года № 57.

Все эти ограничения содержат привязку к введению на территории Украины чрезвычайного или военного положения, то есть действуют только при применении таких правовых режимов.

Сложно предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения. Однако соответствующие ограничения будут действовать в случае прекращения действия военного положения, при условии, что будет введен режим чрезвычайного положения. Впрочем, если ни один из указанных режимов не будет действовать, то по действующему законодательству соответствующие ограничения не будут применяться,

– убежден адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Кто из мужчин имеет право выезжать за границу в условиях военного положения

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кто принимает решение о разрешении на пересечение границы

У мужчины, который планирует уехать за границу во время войны, должны быть для этого важные основания, а также – должным образом оформленные документы. К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которым он приписан.

Окончательное решение о разрешении будет принято в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов. Кстати, об этом очень хорошо знает бывший генеральный прокурор Рябошапка, которого несколько раз просто развернули на границе в начале вторжения россиян.

Кто еще имеет право выезжать за границу

Также законы и правительственные постановления определяют список категорий мужчин, имеющих право на выезд за пределы Украины на время войны. Рассмотрим некоторые из них.

Выезд мужчин-военнослужащих, которые едут на лечение в результате ранений на войне

Выезд мужчин из рядов сил обороны и сил безопасности, пострадавших в результате военной агрессии России против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии:

паспорта гражданина Украины для выезда за границу или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы);

документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба разрешит пересечение государственной границы); вывода о необходимости направления лица на лечение за границу;

письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Выезд лиц с инвалидностью или сопровождающих их

В Украине разрешен выезд следующим категориям мужчин:

лица с инвалидностью;

лица, имеющие жену из числа лиц с инвалидностью и сопровождающие ее;

лица, имеющие одного из родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

деды, совершеннолетние братья или отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, – в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;

в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства; опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, – в сопровождении работников заведения по уходу, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, его замещающим (лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, могут сопровождать работники заведения по уходу, состоящие на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, Центральном управлении или региональных органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки, из расчета одно лицо на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе. обязаны вернуться не позднее возвращения на территорию Украины лиц, которых они сопровождали).

Выезд на лечение

Законодательством предусмотрен механизм предоставления разрешения на выезд за границу для лечения:

для военнослужащих – при наличии вывода о необходимости направления лица из составных сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу, и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

при наличии вывода о необходимости направления лица из составных сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу, и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. граждан – при наличии документов, подтверждающих право на выезд и въезд в Украину, и на основании письма министра здравоохранения Украины о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение.

Для получения возможности выехать для лечения гражданам, которые не привлечены к силам обороны Украины, такие лица должны соответствовать критериям, утвержденным приказом Минздрава от 05.04.2022 № 574.

Соответствие критериям направления за границу для лечения во время действия военного положения подтверждается формой первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного", заполненной врачом учреждения здравоохранения, осуществляющего координацию направления для лечения за границу.

При этом выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, муж или жена, дети такого лица, в том числе усыновленные).

Как быть с трансгендерами

Сложная ситуация с трансгендерами. Украинское законодательство не очень успевает за новыми тенденциями, поэтому оперирует только 2 гендерами и признает в правовом поле только мужчин и женщин.

Существующий сейчас запрет на пересечение государственной границы, несмотря на его конституционность, касается исключительно мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

По состоянию на сегодняшний день право на пересечение государственной границы имеют исключительные те трансгендеры, которые прошли процедуру изменения (коррекции) половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как "женский".

Для этого заинтересованные лица должны получить медицинское свидетельство об изменении (коррекции) половой принадлежности, обратиться в органы регистрации гражданского состояния, получить новое уточненное свидетельство о рождении и получить загранпаспорт.

Соответствующая процедура в реальной жизни довольно сложная и бюрократизированная, однако вполне реальная при условии установления лицу психического и поведенческого расстройства "транссексуализм" (украинские законы и медицинская наука определяет это именно так – 24 Канал) или наличия социально-психологических показаний для изменения пола лица,

– объясняет господин Юрчак.

Выезд в связи с семейным положением

Отец, опекун или усыновитель имеет право на выезд за пределы Украины при следующих условиях:

если у него 3 и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей младше 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

если опекун/усыновитель несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы.

Документами, подтверждающими самостоятельное воспитание ребенка, могут быть:

свидетельства о рождении детей (3 и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Важно! Для мужчины, являющегося отцом трех и более детей, можно пересекать границу без детей, при наличии указанных документов или их нотариально заверенных копий.



Если мужчина не проживает одной семьей со своим ребенком (детьми), то необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Подтверждающими документами могут быть: решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размера уплаты таких алиментов и т.п.

Выезд мужчины, снятого с военного учета, отбывшего наказание и освобожденного из мест лишения свободы

Выезд не разрешен, в отношении такого лица действуют временные ограничения в праве выезда с территории Украины.

Выезд водителей и волонтеров

Решение о выезде за пределы Украины водителей и волонтеров принимается Мининфраструктуры или военными администрациями при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Обоснование производится в письмах. Их вправе писать:

военные, правоохранительные органы;

военные администрации;

медицинские заведения;

отправители и адресаты гуманитарной помощи.

Волонтеры и водители, получившие разрешения и необходимые документы, могут выезжать за границу сроком на 30 календарных дней со дня первого пересечения границы. В случае превышения сроков пребывания за границей или изменения цели выезда за границу разрешение на выезд за пределы Украины отменяется (в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов нарушений).

Водители должны иметь лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Выезд мужчин, имеющих рабочую визу страны ЕС

Для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины.

Визы иностранных стран, которые выдаются мужчинам – гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным.

Двойное гражданство

Важно! Украина не признает двойное гражданство, поэтому лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины. В отношении него действуют все правовые нормы и законы Украины. Гражданство прекращается в день издания указа президента Украины.

Использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях должны физические лица после издания Указа президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины.

Выезд студентов

В начале российского вторжения в 2022 году украинские студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты имели право на выезд за границу. Однако с лета 2022 года были его лишены (правительство увидело в этом лазейку для выезда мужчин из Украины).

Сейчас студенты, аспиранты, ассистенты и докторанты получают отсрочку от мобилизации во время военного положения, однако должны оставаться в Украине.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано 2 законопроекта №9075 и №9074, которые вносят поправки в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" и предусматривают исключение для студентов иностранных вузов.

Что не так с выездом артистов

Разрешение на выезд артистам дает Министерство культуры и информполитики. Как это работает, видим на примере победителей Евровидения-2022 – группы Kalush Orchestra. Фактически это разрешение на командировку, то есть концертную деятельность в иностранном государстве, которым пользовались украинские мужчины-артисты разных жанров.

Некоторое время все было вроде бы хорошо, однако зимой-2022/2023 начались скандалы. некоторые украинские артисты не вернулись вовремя, некоторые выезжали официально с одной целью, а на самом деле снимали видеоклипы для российских пособников агрессии. Кто-то, как стендап-комик Андрей Щегель, банально сбежал и еще начал насмехаться над защитниками Украины и рекламировать свой побег и низость.

Серия скандалов дала основания говорить не только о безответственности некоторых артистов, но и о том, что под эгидой Министерства культуры возникла лазейка (возможно даже с коррупционной составляющей) для побега за границу.

К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, нужно обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре — шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, нагло начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто-то должен воевать, – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона клеймит беглых артистов.

После этого жесткую порцию критики получил министр Александр Ткаченко и все его ведомство. Чиновники принялись закручивать гайки и в какой-то момент вообще запретили выезд почти всем артистам.

В настоящее время МКИП подготовил и подал на утверждение Правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин,

– Минкульт в пожарном порядке "гасит" скандал со Щегелем за счет ВСЕХ артистов.

В результате такой инициативы Минкульта были сорваны гастроли и графики многих деятелей искусства, которые действительно занимаются промо Украины и сбором пожертвований для ВСУ. Деятельность артистов очень важна, поскольку позволяет привлечь внимание мира к ситуации в стране, а благотворительные мероприятия позволяют финансово поддержать как ВСУ, так и пострадавших от войны людей.

Артисты, безусловно, должны иметь право на выезд, однако такие поездки должны четко контролироваться. На данный момент как раз над этим и работает правительство, впрочем, такие изменения должны касаться не только деятелей культуры, искусства или журналистов, а также должны касаться и спортсменов и волонтеров.

По мнению Владислава Юрчака, законодательство нужно совершенствовать, в частности:

Установить четкие критерии пропуска таких лиц за границу, которые должны подтверждаться документально;

Обязать соответствующих лиц вести отчетность от таких поездок за границу;

Установить специальные нормы для ответственности соответствующих лиц за превышение сроков пребывания за границей, невозврат или несоответствие поездки цели, указанной в разрешении.

Только путем четкого урегулирования этой сферы можно будет снизить уровень напряжения, сложившегося в обществе.

Разлого Артистов не выпускают за границу: кто уже получил отказ и как на это реагируют звезды

Пока "жертвами" скандала со Щегелем стали настоящие украинские артисты. Так, не сумели вовремя выехать за границу представители страны на Евровидении-2023 группа TVORCHI.

Мы объединились и стали армией культурного фронта. Нам удалось привлечь миллионы долларов, вести просветительскую работу, встречаться с лидерами стран-партнеров, рассказывать правду, просить помощи и говорить слова благодарности. Но сегодня дальнейшая работа всех артистов в этом направлении под вопросом из-за выехавших и не вернувшихся в Украину "артистов"-предателей,

– группа TVORCHI комментирует ситуацию с выездом, 12 марта 2023 года.

14 марта министр культуры Ткаченко объявил, что решение есть и украинским артистам разрешат выступать за границей. Но требования к этим поездкам станут более жесткими. Теперь выезд не может длиться более 60 дней, а артист должен предоставить подтверждение и отчеты.

Что должен предоставить артист, чтобы получить разрешение на выезд

подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;

контракты – для чего уезжают;

отчет о сборе средств (по возвращении);

отчет по итогам промо- или культурной дипломатии (по возвращении).

Ситуация со Щегелем, к сожалению, не единичный случай. Это касается как "деятелей культуры", так и "волонтеров", которые массово после пересечения границы не возвращаются в установленные законом сроки.

Что грозит Щегелю и компании? В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения цели выезда за границу, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение 7 рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений. То есть, если лицо (Щегель и ко) не вернется в Украину в отведенный ему срок, такому лицу отменяют разрешение, выданное ему для пересечения границы. На сегодня отсутствуют какие-либо прямые санкции в отношении таких нарушителей. В частности, нет никакой прямой ответственности, ни административной, ни уголовной,

– объясняет Владислав Юрчак. Юрист говорит, что на практике соответствующие нарушения законодательства пытаются квалифицировать исходя из существующих норм Уголовного кодекса Украины, в частности: если при пересечении границы лицо использовало поддельные документы, то ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 850 гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или же ограничение (не лишение) свободы до 2 лет;

если лицо самостоятельно подделало соответствующие документы, в таком случае нарушителю грозит штраф до 17 000 грн, или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет. Кроме этого, соответствующие действия могут быть расценены как "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период", что карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет . На практике существуют проблемы с доказыванием умысла лица, поскольку для наличия состава соответствующего преступления между незаконным пересечением границы и уклонением от мобилизации должна существовать прямая связь. Именно поэтому, по моему мнению, ситуация со Щегелем – яркий пример необходимости введения ответственности для псевдоартистов, волонтеров и спортсменов. Такую позицию, в конечном счете, поддерживает и Минкульт в своем комментарии по ситуации с Андреем Щеглем,

– диагностирует наличие проблемы Юрчак.

Выезд спортсменов

Спортсмены и тренеры имеют право на выезд для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Разрешения на выезд дает профильное министерство.

Обратите внимание! Здесь тоже не обошлось без скандалов. Так, на тренировочных сборах украинских футбольных клубов были замечены люди из "тусовки", прямого отношения к командам не имеющие, однако которые почему-то получили возможность выехать за пределы Украины.

Выезд государственных служащих

На государственных служащих распространяется бронь от мобилизации.

Закон определяет достаточно широкий круг чиновников, которым разрешается выезд:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;

председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;

глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

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Многие из чиновников в 2022 году и в начале 2023-го правом выезда активно пользовались, а некоторые, к сожалению, злоупотребляли.

После легендарного "тайского вояжа" нардепа Николая Тищенко и не менее скандального испанского отдыха заместителя генпрокурора Алексея Симоненко властями были внесены изменения, касающиеся существенного ограничения выезда за границу должностных лиц и госслужащих без дискриминации по полу (как женщин, так и мужчин).

Теперь эти категории могут выезжать исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках и под усиленным контролем Государственной пограничной службы Украины.

Исключение:

в исключительных случаях женщины и/или мужчина, который является одиноким отцом, и имеющие ребенка/детей младше 18 лет (включительно), с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;

для лечения за границей – при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письма министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письма министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства; на основании отдельного решения Председателя Государственной пограничной службы Украины, в случае, если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.

Выезд тех, кто имеет бронь

Забронированные от мобилизации мужчины, не являющиеся госслужащими, имеют право на пересечение границы при наличии документов, подтверждающих их бронирование. Это – выписка из решения (приказа) Министерства экономики. Такой выезд, согласно позиции Государственной пограничной службы Украины, должен осуществляться именно с целью командировки.

Подробно Новые правила бронирования от мобилизации

Законодательство Украины не возлагает на Государственную пограничную службу Украины обязанности ведения исчерпывающего перечня документов, необходимых для пересечения государственной границы.

Контроль за теми, кто контролирует

Разрешение на выезд за границу мужчинам касается, в частности, волонтеров, водителей, спортсменов, деятелей культуры и других. Что касается волонтеров и водителей, то такие оформляются Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями.

Относительно спортсменов: выезд таких осуществляется по решению Минмолодежьспорта относительно включения в состав участников спортивного мероприятия.

По поводу деятелей культуры, то до скандала с Андреем Щегелем, такой осуществлялся по решению Минкульта, впрочем, в настоящее время правительством объявлено о разработке проекта изменений, согласно которым деятели культуры для выезда за границу должны будут подтверждать наличие военного учета в организации, контракты, а по возвращении – предоставлять отчет.

Контроль за соответствующими решениями осуществляется разными правоохранительными органами, проводящими документарные проверки в отношении желающих получить разрешение на пересечение. Впрочем, на практике сложилась ситуация, когда неоднократно под видом волонтеров и водителей страну покидали лица, не имеющие никакого отношения к этой сфере.

– констатирует наличие проблемы Владислав Юрчак.

По состоянию на сегодняшний день соответствующие факты неоднократно были обнаружены правоохранительными органами, по результатам чего на всей территории страны происходили задержания, обыски и т.д.

Зачастую должностным лицам инкриминируют служебный подлог или незаконную переправку лиц через государственную границу Украины должностным лицом с использованием служебного положения. Впрочем, на сегодняшний день отсутствуют реальные приговоры, которым бы устанавливали вину служащих в соответствующих преступлениях.