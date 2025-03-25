Следствие установило, что предатель помогал корректировать вражеский огонь по подразделениям Сил обороны на Курском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как СБУ поймала "крота" в рядах ВСУ

Оккупанты завербовали мужчину через телеграмм-канал, в котором он выражал поддержку российской агрессии. Вражеская спецслужба дала ему задание – "интегрироваться" в украинскую армию, чтобы собирать разведданные для России.

Тогда мужчина сначала мобилизовался в одну из тыловых воинских частей, а впоследствии перевелся в боевую бригаду ВСУ, которая воюет на Курщине. "Крот" передавал противнику координаты для ударов по локациям украинских войск. Среди основных целей врага были системы РЭБ и САУ.

Известно, что СБУ разоблачила предателя еще в начале его сотрудничества с оккупантами. Поэтому были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и задокументирован каждый шаг агента.

На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала фигуранта "на горячем", когда он готовил агентурный отчет в российское ГРУ.

На данный момент вражескому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно СБУ задержала чиновника Государственного космического агентства, который оказался агентом российской ФСБ, во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.