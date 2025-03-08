Задержание предателя произошло прямо во время совещания в Министерстве стратегической промышленности, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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СБУ задержала предателя Украины

На обнародованных кадрах можно увидеть, что чиновнику сначала зачитывают подозрение в государственной измене, затем надевают на руки наручники и выводят из зала. Все это происходит в присутствии других работников структуры.

Как публично разоблачали крота в Госкосмосе: смотрите видео

По данным следствия, россияне завербовали чиновника Госкосмоса в 2024 году. Украинские спецслужбы узнали об этом, но не спешили разоблачать предателя. Они использовали "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него противнику выгодную для Украины информацию.

Известно, что чиновника завербовали через его жену, которая проживает в Ростове-на Дону и работает на оккупантов. За деньги он должен был передавать россиянам данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства.

По данным Telegram-канала Оперативный ВСУ, задержанным может быть сотрудник космического агентства Леонид Касторский.