Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, передает 24 Канал.

Обратите внимание "Вынужденный шаг: знают, что их схватит СБУ", – эксперт о подрыве россиянами своих исполнителей

Детали заявления

На фоне обстрелов последней ночи, эксперт подчеркивает, что последствия для энергетики могли быть значительно хуже.

На дворе март, а самые апокалиптические прогнозы, относительно "зимы без света и тепла" не сбылись. Почему россиянам не удался их план? Кроме ракетных обстрелов, по энергетике должны были бить и шахеты. Однако для них требуется очень точная работа наводчиков. А с наводчиками у россиян как раз проблемы. На днях контрразведчики Службы задержали агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые действовали в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Если бы не действия СБУ, то Север Украины мог остаться без света,

– акцентирует политолог.

Эксперт считает, что украинская критическая инфраструктура остается основной целью для ударов.

"Последствия от действий этих наводчиков могли бы действительно быть критическими – сотни тысяч людей оставались бы без света. Именно поэтому работа на опережение для СБУ является приоритетом", – пишет Голобуцкий.

"Подчиненные Малюка предупредили убытки на миллиарды гривен, потому что находились на шаг впереди россиян. Поэтому задерживают подобных наводчиков, подрывников, поджигателей до того, как они успевали выполнить задание кураторов", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что контрразведчики Службы задержали агентов российской военной разведки. Двое киевлян готовили серию воздушных атак России на высоковольтные электролинии. Это бы привело к обесточиванию областей.