Затримання зрадника відбулося просто під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості, передає 24 Канал із посиланням на "Українську правду".

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СБУ затримала зрадника України

На оприлюднених кадрах можна побачити, що чиновнику спершу зачитують підозру у державній зраді, потім надягають на руки наручники і виводять з зали. Усе це відбувається у присутності інших працівників структури.

Як публічно викривали крота у Держкосмосі: дивіться відео

За даними слідства, росіяни завербували посадовця Держкосмосу у 2024 році. Українські спецслужби дізналися про це, але не поспішали викривати зрадника. Вони використовували "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього противнику вигідну для України інформацію.

Відомо, що посадовця завербували через його дружину, яка проживає у Ростові-на Дону та працює на окупантів. За гроші він мав передавати росіянам дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об'єктах нашої держави.

За даними Telegram-каналуОперативний ЗСУ, затриманим може бути співробітник космічного агентства Леонід Касторський.