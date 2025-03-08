Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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СБУ затримала посадовця Держкосмосу, який працював на фсб

СБУ за сприяння Міністра з питань стратегічних галузей промисловості викрила ще одного високопоставленого "крота" Росії у державних органах України.

Ворожим агентом виявився посадовець Державного космічного агентства, який мав секретну інформацію про вітчизняні стратегічні підприємства, а також доступ до таємних супутникових знімків,

– ідеться в повідомленні.

Контррозвідка та слідчі СБУ затримали фігуранта під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Відповідно до матеріалів справи, фсб завербувала цього агента у 2024 році. З того часу українська спецслужба поетапно документувала кожен крок зловмисника та його взаємодію з російськими кураторами.

Вказується, що СБУ також використала цього "крота" для дезінформування ворога, щоб передавати через нього окупантам вигідну для України інформацію.

Розслідування встановило, що агента завербувала фсб через свою дружину, яка проживає у Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами. Чоловік погодився на співпрацю з ворогом в обмін на гроші, а після запланованого влітку 2025 року виходу на пенсію – він взагалі мав намір переїхати до Росії.

Російська фсб ставила декілька завдань перед "кротом". Так, серед них був збір і передача секретної інформації, якою він володів у силу своїх посадових обовʼязків. Зокрема, це дані про місця розташування об’єктів військово-промислового комплексу, що виготовляють системи навігації, запасні пункти роботи стратегічних підприємств, військових складів, а також інформація з виробництва Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

За наявними даними, російська спецслужба сподівалася використати ці дані для повітряних ударів по стратегічно важливих об’єктах нашої держави,

– вказують в СБУ.

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон із анонімними чатами у месенджерах та електронній пошті, які він використовував для того, щоб комунікувати з фсб.

Відомо, що "кроту" повідомили про підозру за частиною 2 статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про обрання ворожому агенту запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримано "крота" у Державному космічному агентстві / Фото СБУ