Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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СБУ задержала чиновника Госкосмоса, который работал на фсб

СБУ при содействии Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности разоблачила еще одного высокопоставленного "крота" России в государственных органах Украины.

Враждебным агентом оказался чиновник Государственного космического агентства, который имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам,

– говорится в сообщении.

Контрразведка и следователи СБУ задержали фигуранта во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Согласно материалам дела, фсб завербовала этого агента в 2024 году. С тех пор украинская спецслужба поэтапно документировала каждый шаг злоумышленника и его взаимодействие с российскими кураторами.

Указывается, что СБУ также использовала этого "крота" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него оккупантам выгодную для Украины информацию.

Расследование установило, что агента завербовала фсб через свою жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами. Мужчина согласился на сотрудничество с врагом в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 года выхода на пенсию – он вообще намеревался переехать в Россию.

Российская фсб ставила несколько задач перед "кротом". Так, среди них был сбор и передача секретной информации, которой он владел в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местах расположения объектов военно-промышленного комплекса, изготавливающих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украиной высокоточных средств поражения и спутниковые снимки.

По имеющимся данным, российская спецслужба надеялась использовать эти данные для воздушных ударов по стратегически важным объектам нашего государства,

– указывают в СБУ.

Во время обыска у мужчины изъяли мобильный телефон с анонимными чатами в мессенджерах и электронной почте, которые он использовал для того, чтобы коммуницировать с фсб.

Известно, что "кроту" сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос об избрании вражескому агенту меры пресечения в виде содержания под стражей. Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержан "крот" в Государственном космическом агентстве / Фото СБУ