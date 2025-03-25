Слідство встановило, що зрадник допомагав коригувати ворожий вогонь по підрозділах Сил оборони на Курському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Як СБУ зловила "крота" у лавах ЗСУ

Окупанти завербували чоловіка через телеграм-канал, у якому він висловлював підтримку російській агресії. Ворожа спецслужба дала йому завдання – "інтегруватися" до українського війська, щоб збирати розвіддані для Росії.

Тоді чоловік спершу мобілізувався до однієї із тилових військових частин, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка воює на Курщині. "Кріт" передавав противнику координати для ударів по локаціях українських військ. Серед основних цілей ворога були системи РЕБ і САУ.

Відомо, що СБУ викрила зрадника ще на початку його співпраці з окупантами. Тому були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та задокументовано кожен крок агента.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта "на гарячому", коли він готував агентурний звіт до російського ГРУ.

Наразі ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєннного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно СБУ затримала посадовця Державного космічного агентства, який виявився агентом російської ФСБ, під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.