Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України та Офіс генпрокурора.

Важливо "На гарячому" затримано зрадника, який наводив російські ракети на позиції ППО у центрі Україні

В Одесі затримали російську агентку

В Одесі затримали агентку російської ФСБ. 39-річна жінка розвідувала місця дислокації Сил оборони для спецслужб країни-агресорки та готувала ракетний удар по базі морської піхоти, а після коригування ударів – хотіла втекти в Росію.

Також окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників та поліцейських, які виконують завдання на південному фронті.

Слідчі встановили, що безробітна чекала на окупацію Одеси та неодноразово писала про це під прокремлівськими публікаціями у телеграм-каналах. Саме так одеситка потрапила в поле зору російської ФСБ. Тоді ж її дистанційно завербували, і жінка почала збирати інформацію про Сили оборони.

В Одесі затримали зрадницю – більше у галереї

Для конспірації розвідвилазок агентка виходила нібито на прогулянку зі своїм 6-річним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначала їхні координати на гугл-картах. Після "прогулянок" зрадниця узагальнювала агентурний звіт і готувалася до його передачі своєму російському куратору. Загалом у такий спосіб жінка встигла передати дані про щонайменше 10 об'єктів.

Після виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці "евакуацію" до Росії або Білорусі через треті країни з подальшим працевлаштуванням на території країни-агресора. Однак контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани та затримала зрадницю у сласній оселі.

Під час обшуку у неї вилучено телефон і планшет з анонімними чатами у месенджері, який використовувала для контактів з ФСБ. Зловмисниці вже повідомили про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі зрадницю тримають під вартою без права внесення застави.

Раніше СБУ викрила "крота" у Державному космічному агентстві, який працював на російську ФСБ. Чоловіка затримали прямо під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.