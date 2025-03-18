Зрадником виявився 46-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням СБУ.

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Чоловік шукав на Черкащині бойові позиції ППО

Росіяни намагалися отримати координати радіолокаційних станцій української ППО для нових ударів.

Для цього агенти ФСБ знайшли та дистанційно завербували чоловіка, який шукав швидкі заробітки у Telegram. Той одразу приступив до "роботи" – об'їжджав місцевість та намагався знайти бойові позиції ППО.

Одночасно він реєстрував геолокації критично важливих енергооб'єктів регіону та фіксував наслідки ворожих "прильотів" для подальшого коригування повітряних атак РФ,

– додали в СБУ.

Зрадника викрили на початкових етапах його розвідактивності та ще й "на гарячому" – він якраз вів розвідку поблизу військового об'єкта. Біля своєї цілі чоловік мав встановити приховану вебкамеру, щоб ворог міг дистанційно навести удар.

В агента російських спецслужб провели обшуки, під час яких вилучили як доказ телефон з анонімним чатом.

Чоловіку уже вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.