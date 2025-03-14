Винною виявилася 28-річна безробітна з Харкова. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора.

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За інструкціями російських спецслужб вона виготовила саморобний вибуховий пристрій для "кур'єра".

Загинув саме фігурант та військовослужбовець, якому адресувалася "посилка".

За даними контррозвідки СБУ, вибухівку було споряджено додатковими вражаючими елементами та мобільним телефоном для дистанційної активації.