Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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У Миколаєві планували подвійний теракт

СБУ викрила та затримала 33-річну мешканку Дніпропетровської області, яка планувала подвійний теракт у Миколаєві. Жінку завербувала російська ФСБ у лютому 2025 року через телеграм-канал з пошуку легких грошей. 6 березня жінка прибула до Миколаєва, щоб виконати вказівку російських кураторів.

Так, слідчі встановили, що агентка планувала подвійний теракт у житловому масиві у Миколаєві. За інструкцією окупантів жінка мала встановити вибухівку під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати. Після прибуття на місце події правоохоронців, швидкої та рятувальників росіяни планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч.

Вибухівку жінка замаскувала на дереві поруч, в декількох метрах від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення уражаючої дії.

Використовуючи вибухову "пастку", ворог сподівався вбити й важко поранити максимальну кількість людей і тим самим спровокувати панічні настрої в обласному центрі,

– пояснили в СБУ.

Правоохоронці спрацювали на випередження та запобігли теракту. Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини та затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти вибухівку під авто у комендантську годину.

Як додали в Офісі генпрокурора, фігурантка встановила мобільний термінал із підключеним до нього павербанком у схованці, замаскувавши їх у пакет із соком. Це мало забезпечити представнику спецслужб Росії, так званому "оператору", можливість віддаленого спостереження за місцем розташування вибухових пристроїв і приведення їх у дію.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за закінчений замах на вчинення терористичного акту. Жінка перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

На початку березня СБУ і Нацполіція запобігли терактам у 4 областях України, зокрема у Львові, де 23-річний агент намагався закласти вибухівку біля залізничного вокзалу