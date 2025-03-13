Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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В Николаеве планировали двойной теракт

СБУ разоблачила и задержала 33-летнюю жительницу Днепропетровской области, которая планировала двойной теракт в Николаеве. Женщину завербовала российская ФСБ в феврале 2025 года через телеграм-канал по поиску легких денег. 6 марта женщина прибыла в Николаев, чтобы выполнить указание российских кураторов.

Так, следователи установили, что агент планировала двойной теракт в жилом массиве в Николаеве. По инструкции оккупантов женщина должна была установить взрывчатку под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать. После прибытия на место происшествия правоохранителей, скорой и спасателей россияне планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом.

Взрывчатку женщина замаскировала на дереве рядом, в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядила металлическими гайками для усиления поражающего действия.

Используя взрывную "ловушку", враг надеялся убить и тяжело ранить максимальное количество людей и тем самым спровоцировать панические настроения в областном центре,

– объяснили в СБУ.

Правоохранители сработали на опережение и предотвратили теракт. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали "на горячем", когда она пыталась заложить взрывчатку под авто в комендантский час.

Как добавили в Офисе генпрокурора, фигурантка установила мобильный терминал с подключенным к нему павербанком в тайнике, замаскировав их в пакет с соком. Это должно было обеспечить представителю спецслужб России, так называемому "оператору", возможность удаленного наблюдения за местом расположения взрывных устройств и приведения их в действие.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении за законченное покушение на совершение террористического акта. Женщина находится под стражей, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

В начале марта СБУ и Нацполиция предотвратили теракты в 4 областях Украины, в частности во Львове, где 23-летний агент пытался заложить взрывчатку возле железнодорожного вокзала