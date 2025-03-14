28-летняя безработная из Харькова по инструкциям российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство для "курьера". Погиб именно фигурант и военнослужащий, которому адресовалась "посылка". По данным контрразведки СБУ, взрывчатка была снаряжена дополнительными поражающими элементами и мобильным телефоном для дистанционной активации.
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СБУ раскрыла теракт на Харьковщине, во время которого россияне взорвали собственного 15-летнего агента
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Разоблачена женщина, причастная к теракту на Харьковщине, который произошел в начале февраля 2025 года. Тогда погиб 15-летний парень и украинский военный.