Предателем оказался 46-летний местный житель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой СБУ.

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Мужчина искал в Черкасской области боевые позиции ПВО

Россияне пытались получить координаты радиолокационных станций украинской ПВО для новых ударов.

Для этого агенты ФСБ нашли и дистанционно завербовали мужчину, который искал быстрые заработки в Telegram. Тот сразу приступил к "работе" – объезжал местность и пытался найти боевые позиции ПВО.

Одновременно он регистрировал геолокации критически важных энергообъектов региона и фиксировал последствия вражеских "прилетов" для дальнейшей корректировки воздушных атак РФ,

– добавили в СБУ.

Предателя разоблачили на начальных этапах его разведактивности да еще и "на горячем" – он как раз вел разведку вблизи военного объекта. У своей цели мужчина должен был установить скрытую веб-камеру, чтобы враг мог дистанционно навести удар.

У агента российских спецслужб провели обыски, во время которых изъяли в качестве доказательства телефон с анонимным чатом.

Мужчине уже вручили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.