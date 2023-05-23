Могут ли мужчины, исключенные из военного учета, выехать за границу – рассказала юрист Диана Тернова. Кстати, недавно стало известно, как происходит выезд за границу тех, кто имеет бронь.

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Может ли выехать за границу мужчина, исключенный из военного учета

Так, есть определенный перечень лиц, имеющих право пересекать государственную границу во время действия военного положения. Среди них – мужчины, исключенные из военного учета.

Исключение из военного учета – это отстранение мужчины от выполнения военной службы. Таким образом, если лицо было исключено из военного учета, оно не считается военнообязанным и имеет право пересекать границу.

Обратите внимание! Именно исключение из военного учета дает основания для выезда за пределы Украины, но факт снятия с военного учета не дает права на пересечение границы.

Юрист объяснила, что для того, чтобы пересечь границу, необходимо собрать соответствующие документы, а точнее военно-учетный документ с отметкой об исключении из военного учета и заключение ВЛК о непригодности к военной службе.

Кому нужно немедленно встать на военный учет

Военнообязанные переселенцы, которые стали на учет как ВПЛ на новом месте, также должны стать на военный учет. На это дается 7 дней.

Отметим, чтобы сняться с прежнего места учета, нужно явиться в военкомат с паспортом и своим военно-учетным документом. Это касается военнообязанных, резервистов и призывников.