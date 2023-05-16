Да, за пределы государства могут выехать мужчины, временно непригодные к военной службе. Разъяснения предоставили в ГПСУ.
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Выезд временно непригодных к службе
Временно непригодные к военной службе могут выехать за пределы государства при условии наличия соответствующих документов.
Согласно абзацу 3 части 1 статьи 23 Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).
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