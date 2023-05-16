Так, за межі держави можуть виїхати чоловіки, тимчасово непридатні до військової служби. Роз'яснення надали в ДПСУ.

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Виїзд тимчасово непридатних до служби

Тимчасово непридатні до військової служби можуть виїхати за межі держави за умови наявності відповідних документів.

Згідно з абзацом 3 частини 1 статті 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

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Зверніть увагу! На початку травня Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану ще на 90 днів. Зокрема, до 18 серпня 2023 року. Однак, варто знати, що воєнний стан може тривати стільки, скільки існує загроза для України.