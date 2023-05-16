Так, за межі держави можуть виїхати чоловіки, тимчасово непридатні до військової служби. Роз'яснення надали в ДПСУ.
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Виїзд тимчасово непридатних до служби
Тимчасово непридатні до військової служби можуть виїхати за межі держави за умови наявності відповідних документів.
Згідно з абзацом 3 частини 1 статті 23 Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).
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