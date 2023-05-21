Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил 24 Канала основные моменты, которые нужно знать о выезде за границу мужчин, имеющих бронь.

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На государственных служащих распространяется бронь от мобилизации.

Чиновники, которые могут уезжать за границу

Закон определяет достаточно широкий круг чиновников, которым разрешается выезд:

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
  • государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
  • руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
  • государственные секретари министерств;
  • руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;
  • руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
  • глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
  • председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
  • председатель и члены Счетной палаты;
  • глава и члены Центральной избирательной комиссии;
  • председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
  • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
  • народные депутаты Украины;
  • уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
  • председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;
  • постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
  • председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
  • судьи Конституционного суда Украины;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • руководители других государственных органов и их заместители;
  • депутаты местных советов;
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;
  • работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;
  • председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
  • глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Новые условия законодательства

Впрочем, в 2022 году и начале 2023-го были случаи, когда чиновники пользовались правом слишком активно, а иногда – злоупотребляли этой возможностью.

Так, после неприятных ситуаций с поездкой в Тайвань нардепа Николая Тищенко и не менее скандального испанского отдыха заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, в украинском законодательстве были внесены изменения, касающиеся существенного ограничения выезда за границу чиновников и госслужащих без дискриминации по полу (как женщин, так и женщин). мужчин).

Теперь эти категории могут выезжать исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках и под усиленным контролем Государственной пограничной службы Украины.

Исключения:

  • в исключительных случаях женщины и/или мужчина, который является одиноким отцом и имеющих ребенка/детей до 18 лет (включительно), с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины;
  • для лечения за границей – при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей. В таком случае выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;
  • на основании отдельного решения Председателя Государственной пограничной службы Украины, в случае, если за границей умер один из членов семьи лица первой или второй степени родства.