Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак пояснив 24 Каналу основні моменти, які потрібно знати про виїзд за кордон чоловіків, які мають бронь.

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На державних службовців поширюється бронь від мобілізації.

Чиновники, які можуть виїжджати за кордон

Закон визначає доволі широке коло чиновників, яким дозволяється виїзд:

  • члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;
  • керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;
  • державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;
  • керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;
  • державні секретарі міністерств;
  • керівник Офісу Президента України та його заступники;
  • керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;
  • голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;
  • голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
  • голова та члени Рахункової палати;
  • голова та члени Центральної виборчої комісії;
  • голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;
  • народні депутати України;
  • уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;
  • голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;
  • постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
  • голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;
  • судді Конституційного Суду України;
  • судді;
  • прокурори;
  • керівники інших державних органів та їх заступники;
  • депутати місцевих рад;
  • керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування;
  • працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;
  • керівники державних унітарних підприємств та їх заступники;
  • голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі;
  • голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Нові умови законодавства

Втім, у 2022 році та на початку 2023-го були випадки, коли чиновники користувались правом занадто активно, а подекуди – зловживали цією можливістю.

Так, після неприємних ситуації із поїздкою до Тайваню нардепа Миколи Тищенка та не менш скандального іспанського відпочинку заступника генпрокурора Олексія Симоненка, в українському законодавстві були внесені зміни, які стосуються суттєвого обмеження виїзду за кордон посадовців і держслужбовців без дискримінації за статтю (як жінок, так і чоловіків).

Тепер ці категорії можуть виїжджати виключно на підставі відповідних рішень про службові відрядження та під посиленим контролем Державної прикордонної служби України.

Винятки:

  • у виняткових випадках жінки та/або чоловік, який є одиноким батьком і які мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України;
  • для лікування за кордоном – за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, та листа міністра охорони здоров'я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном. У такому випадку виїзд дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення;
  • на підставі окремого рішення Голови Державної прикордонної служби України, у разі якщо за кордоном помер один із членів сім'ї особи першого або другого ступеня споріднення.