Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що наразі в уряді вивчають міжнародний досвід. Покарання, які накладуть на чоловіків, найімовірніше, стосуватиметься обмежень на виїзд у майбутньому.

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Закон про покарання за незаконний виїзд за кордон

Ігор Клименко розповів, що закон розроблятиме спільно Кабінет Міністрів та Верховна Рада. Попри те, що наразі жодних обмежень для порушників не передбачено, міністр прогнозує, що їх затвердять до кінця війни.

Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон,

– повідомив Клименко.

Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Втім, існують деякі винятки.

Які чоловіки мають право перетинати кордон під час війни