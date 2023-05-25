Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що наразі в уряді вивчають міжнародний досвід. Покарання, які накладуть на чоловіків, найімовірніше, стосуватиметься обмежень на виїзд у майбутньому.
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Закон про покарання за незаконний виїзд за кордон
Ігор Клименко розповів, що закон розроблятиме спільно Кабінет Міністрів та Верховна Рада. Попри те, що наразі жодних обмежень для порушників не передбачено, міністр прогнозує, що їх затвердять до кінця війни.
Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон,
– повідомив Клименко.
Нагадаємо, що під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон. Втім, існують деякі винятки.
Які чоловіки мають право перетинати кордон під час війни
- Виїхати з України під час війни легально можуть не тільки неповнолітні та чоловіки, що вже старші 60 років, але і ті, кого зняли з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії. Натомість обмежено придатні до служби чоловіки не можуть перетинати кордон.
- Також виїзд дозволений для громадян України, що постійно проживають у іншій державі, але лише за умови постійного перебування на консульському обліку. Також у такому випадку чоловікам потрібно отримувати відповідні відмітки в паспортному документі.
- Мають право перетнути кордон також особи, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.
- Окрім того, право на виїзд також можна отримати і за сімейним станом: у випадку, якщо чоловік має трьох чи більше дітей, має неповнолітню дитину з інвалідністю чи є одиноким батьком неповнолітньої дитини.