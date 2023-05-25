Детальнее об этом – рассказал адвокат Ростислав Кравец в своем ютуб-канале, информирует 24 Канал. Напомним, что недавно мы писали, кого в первую очередь будут забирать в армию в июне.
Важно Какая ответственность грозит военнообязанному за неявку по повестке
Как должны вручать повестки военнообязанным в Украине
По словам адвоката, для надлежащего вручения повесток есть два способа:
- личное вручение, под видеозапись и с подписью,
- вручение через администрацию места работы.
На основании повесток, где стоит закорючка, нет подтверждений, свидетелей или видеоматериала, именно вам выдавали эту повестку, это будет незаконно,
– отметил Кравец.
Если повестку принесли на место работы, это считается надлежащим вручением. Тогда же предприятие может сообщить, что вы либо ушли в отпуск за свой счет, либо на больничный, и вам не успели вручить повестку.
"Оно будет нести ответственность, если не вручило повестку, а вы были на работе", – добавил адвокат.
Могут ли вручить повестку за нарушение комендантского часа
Адвокат Андрей Новак рассказал, что, согласно украинскому законодательству, за нарушение комендантского часа грозит административная ответственность.
К тому же есть случаи, когда повестки все же вручают. Однако это незаконно и неправомерно, но такие реалии жизни существуют.