Могут ли вручить повестку за нарушение комендантского часа, объяснил адвокат Андрей Новак.

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Согласно украинскому законодательству, за нарушение комендантского часа грозит административная ответственность.

В то же время у нас есть случаи, когда повестки все-таки вручают. Я бы сказал, что это незаконно и неправомерно, но такие реалии существуют,

– отметил адвокат.

Заметим, что во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах. Кроме того, нельзя перемещаться транспортом или пешком без специального пропуска.

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