Чи можуть вручити повістку за порушення комендантської години, пояснив адвокат Андрій Новак.

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Відповідно до українського законодавства, за порушення комендантської години загрожує аднімінстративна відповідальність.

У той же час у нас є випадки, коли повістки все ж вручають. Я би сказав, що це незаконно та неправомірно, але такі реалії життя існують,

– зазначив адвокат.

Зауважимо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях. Окрім того, не можна переміщатися транспортом або ж пішки без спеціальної перепустки.

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