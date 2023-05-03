24 Канал проаналізував, як проходитиме мобілізація в травні цього року та чи зміниться щось для військовозобов'язаних.

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Воєнний стан продовжили: що це означає

Плани щодо мобілізації узгоджуються вищим військово-політичним керівництвом країни та залежать від необхідності доукомплектування ЗСУ. Зараз такої необхідності немає – нові бойові частини сформовані й проходять вишкіл для проведення контрнаступу.

Очевидно, що в цих умовах надмірна кількість людей не потрібна, адже це означатиме додаткові витрати на бюджет.

Зверніть увагу! Наразі в Україні оголошено воєнний стан – він офіційно триватиме до 18 серпня 2023 року і може знову бути подовжений на 90 діб. Воєнний стан в Україні передбачає мобілізацію. Вона законом названа "загальною", втім, насправді такою не є.



"Частковість" означає наявність великого переліку осіб, які мають або бронювання, або відстрочку, або взагалі не підлягають мобілізації. До прикладу, жінки позбавлені такого права аж до 2027 року, але навіть тоді мобілізація торкнеться лише представниць окремих спеціальностей.

Глава Міноборони Олексій Резніков, наполягає, що цілі мобілізації, які затвердили ще в лютому 2022 року, наразі не досягнуті. Водночас міністр наголосив, що поки немає потреби посилювати мобілізацію в Україні для відновлення втрат чи поповнення нових підрозділів. За його словами, Генштаб "у спокійному темпі" дає собі раду з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, та не відчуває браку в захисниках.

Ми цей план ще до кінця навіть не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію,

– сказав Резніков.

Таким чином, повної мобілізації та якихось "нових хвиль" нема – йдуть вже звичні процеси. Бійці, які виконують бойові завдання на Сході та Півдні, потребують заміни та доукомплектування, тому держава проводить планову мобілізацію, підготовку та здійснює ротацію особового складу.

Мобілізований не потрапить одразу в бойові частини, а спочатку пройде підготовку в тилу або за кордоном, здійснить бойове злагодження з побратимами і тільки після цього почне воювати "по-справжньому".

Кого можуть призвати в травні 2023

У травні 2023 року держава здійснює мобілізацію до лав ЗСУ – перевага надається чоловікам з визначеними обліково-військовими спеціальностями.

громадян, які вже пройшли військову службу,

резервістів і військовозобов'язаних, які мають військовий досвід,

знятих чи виключених з військового обліку чоловіків, якщо ті придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії й не мають відстрочки,

чоловіків віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно,

осіб, що обмежено придатні у воєнний час та непридатних у мирний час,

осіб з інвалідністю, але виключно, якщо ті добровільно вступають до ЗСУ.

Кого мобілізація не стосується

Мобілізації не підлягають особи, старші за 60 років, вони можуть бути призвані виключно за власним бажанням.

Важливо Виїзд за кордон, відстрочка та повістки: як триває мобілізація студентів і кого можуть призвати

Причини, через які може надаватися відстрочка, у травні 2023 не змінилися.

Підстави для відстрочки:

сімейні обставини,

стан здоров’я,

здобуття освіти або продовження професійної діяльності,

звільнення від мобілізації за видом діяльності,

бронювання підприємствами.

Що з повістками

У квітні 2023 року Уряд ухвалив Постанову №318, що змінює Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов'язаним особам. Таким чином, розширюються повноваження ТЦК та СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) і зникає територіальний принцип поширення повісток.

Простіше кажучи, в травні стане цілком прийнятно та легально отримати повістку на умовному блокпості в іншій області і не боятися, що вона буде недійсною.

Хто має право вручати повістки

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від підпорядкування та форми власності;

представники закладів освіти;

посадові особи районного (міського) ТЦК.

Громадяни мають захищене законом право перевіряти документи уповноважених осіб перед вручення повісток. Це має бути розпорядження начальника ТЦК та СП, а також документи, що підтверджують роботу в ТЦК та СП або органах місцевого самоврядування.

Врученню повістки завжди передує встановленню особи. Після вручення повісток громадяни зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників ТЦК та СП.

Якщо людина має відстрочку від призову під час мобілізації (це стосується, до прикладу, студентів чи аспірантів), їй все одно можуть вручити повістку. Варто пам'ятати: вручення повістки не дорівнює автоматичній мобілізації. Така особа повинна просто прибути до ТЦК та СП для уточнення даних, професійно-психологічного відбору чи проходження ВЛК.

Що нового по ВЛК

Раніше для проходження ВЛК була окрема повістка, в якій зазначалося, що потрібно зібрати довідки про несудимість, облік в нарколога чи венеролога, також потрібно було здавати аналізи крові та сечі.

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У 2023 році всі медичні документи та довідки, що підтверджують стан здоров'я та підстави для відстрочки, треба брати з собою для візиту до ТЦК та СП. За відсутності підстав для відстрочки далі йде ВЛК, де треба підтвердити те, що у вас в медичних довідках і документах.

2 травня Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує роботу ВЛК, а також передбачає розширення мережі медзакладів, де військовослужбовці зможуть лікуватися та проходити комісію.

Тепер ВЛК можна створювати не лише у шпиталях Міноборони, МВС та СБУ, але й у звичайних державних і комунальних закладах охорони здоров'я. Законотворці вважають, що так можна зменшити черги, які стали неприємною ознакою воєнного часу, через що військові та військовозобов'язані змушені були годинами чекати на прийом.

Зверніть увагу! Також нардепи завдали удар по бюрократії при проходженні ВЛК: закон говорить, що в разі неможливості направлення документів в електронному вигляді, обов'язок щодо направлення документів у паперовому вигляді покладається саме на заклад охорони здоров'я, або ТЦК та СП. Як це буде реалізовано на практиці – покаже час.



Відтепер ВЛК, при проходженні яких військові раніше мали проблеми, можна створювати не лише в шпиталях Міністерства оборони, МВС та СБУ, але й у звичайних державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Рішення ВЛК можна оскаржувати в обласній або центральній комісії, незгода з рішенням не звільняє від виконання закону – якщо громадянину вручили повістку на відправлення до військової частини, в разі відмови настає кримінальна відповідальність. Закон розглядає це як ухиляння від мобілізації, а у воєнний час це дуже суворе правопорушення.

Відповідальність за неявку по повістці

На жаль, існують випадки ухиляння від призову. Це можуть бути як пасивні дії, так і справжні ухиляння. У такому разі законом передбачені штрафні санкції.

Ухилення від призову на службу в період воєнного часу карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

​​Якщо особа пройшла медкомісію та офіційно визнана придатною до військової служби, але потім не з'явилася до ТЦК та СП, настає кримінальна відповідальність відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України.

Нюанси бюрократії воєнного часу

Під час перетину кордону, оформленні на роботу, зарахуванні на навчання військовозобов'язаний повинен надати документ, який підтверджує, що він перебуває на військовому обліку. Це головна умова.

У разі одруження чи розірвання шлюбу РАЦС подає до районного ТЦК та СП відомості про подію, з відміткою про наявність військово-облікового документа. Якщо такого документа немає – заяву в РАЦС не приймуть.

При цьому, для надання медичних послуг жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаного в закладах охорони здоров’я в чинному законодавстві не існує.