24 Канал проанализировал, как будет проходить мобилизация в мае этого года и изменится ли что-нибудь для военнообязанных.
Достойно вашего внимания Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление
Военное положение продлили: что это значит
Планы мобилизации согласовываются высшим военно-политическим руководством страны и зависят от необходимости доукомплектования ВСУ. Сейчас такой необходимости нет – новые боевые части сформированы и проходят обучение для проведения контрнаступления.
Очевидно, что в этих условиях избыточное количество людей не нужно, ведь это будет означать дополнительные расходы на бюджет.
Глава Минобороны Алексей Резников настаивает, что цели мобилизации, утвердившиеся еще в феврале 2022 года, пока не достигнуты. В то же время министр подчеркнул, что пока нет необходимости усиливать мобилизацию в Украине для возобновления потерь или пополнения новых подразделений. По его словам, Генштаб "в спокойном темпе" справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.
Мы этот план еще до конца не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию,
– сказал Резников.
Таким образом, полной мобилизации и каких-то "новых волн" нет – идут уже привычные процессы. Бойцы, выполняющие боевые задания на Востоке и Юге, нуждаются в замене и доукомплектовании, поэтому государство проводит плановую мобилизацию, подготовку и ротацию личного состава.
Мобилизированный не попадет сразу в боевые части, а сначала пройдет подготовку в тылу или за границей, совершит боевое слаживание с собратьями и только после этого начнет воевать "по-настоящему".
Кого могут призвать в мае 2023 года
В мае 2023 года государство осуществляет мобилизацию в ряды ВСУ – предпочтение отдается мужчинам с определенными учетно-военными специальностями.
- граждан, уже прошедших военную службу,
- резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,
- снятых или исключенных из военного учета мужчин, если те пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,
- лиц, ограниченно пригодных в военное время и непригодных в мирное время,
- лиц с инвалидностью, но исключительно, если те добровольно вступают в ВСУ.
Кого мобилизация не касается
Мобилизации не подлежат лица старше 60 лет, они могут быть призваны исключительно по собственному желанию.
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Причины, по которым может даваться отсрочка, в мае 2023 года не изменились.
Основания для отсрочки:
- семейные обстоятельства,
- состояние здоровья,
- получение образования или продолжение профессиональной деятельности,
- освобождение от мобилизации по виду деятельности,
- бронирование предприятиями.
Что с повестками
В апреле 2023 года Правительство приняло Постановление №318, изменяющее Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в части порядка вручения повесток военнообязанным лицам. Таким образом, расширяются полномочия ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) и исчезает территориальный принцип распространения повесток.
Проще говоря, в мае станет вполне приемлемо и легально получить повестку на условном блокпосте в другой области и не опасаться, что она будет недействительной.
Кто имеет право вручать повестки
- представители органов местного самоуправления;
- руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;
- представители учебных заведений;
- должностные лица районного (городского) ТЦК
Граждане имеют защищенное законом право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и СП, а также документы, подтверждающие работу в ТЦК и СП или органах местного самоуправления.
Если человек имеет отсрочку от призыва во время мобилизации (это касается, например, студентов или аспирантов), ему все равно могут вручить повестку. Следует помнить: вручение повестки не равно автоматической мобилизации. Такое лицо должно просто прибыть в ТЦК и СП для уточнения данных, профессионально-психологического отбора или прохождения ВВК.
Что нового по ВВК
Раньше для прохождения ВВК была отдельная повестка, в которой отмечалось, что нужно собрать справки о несудимости, учете у нарколога или венеролога, также нужно было сдавать анализы крови и мочи.
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В 2023 году все медицинские документы и справки, подтверждающие состояние здоровья и основания для отсрочки, нужно брать с собой для визита в ТЦК и СП. При отсутствии оснований для отсрочки далее следует ВВК, где нужно подтвердить то, что у вас в медицинских справках и документах.
2 мая Верховная Рада приняла закон, упрощающий работу ВВК, а также предусматривающий расширение сети медучреждений, где военнослужащие смогут лечиться и проходить комиссию.
Теперь ВВК можно создавать не только в госпиталях Минобороны, МВД и СБУ, но и в обычных государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Законотворцы считают, что так можно уменьшить очереди, которые стали неприятным признаком военного времени, из-за чего военные и военнообязанные вынуждены были часами ждать приема.
Решение ВВК можно обжаловать в областной или центральной комиссии, несогласие с решением не освобождает от исполнения закона – если гражданину вручили повестку на отправку в воинскую часть, в случае отказа наступает уголовная ответственность. Закон рассматривает это как уклонение от мобилизации, а в военное время это очень серьезное правонарушение.
Ответственность за неявку по повестке
К сожалению, существуют случаи уклонения от призыва. Это могут быть как пассивные действия, так и настоящие уклонения. В этом случае законом предусмотрены штрафные санкции.
Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от 3 до 5 лет.
Если лицо прошло медкомиссию и официально признано годным к военной службе, но затем не явилось в ТЦК и СП, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины.
Нюансы бюрократии военного времени
В случае женитьбы или расторжения брака ЗАГС подает в районный ТЦК и СП сведения о событии, с отметкой о наличии военно-учетного документа. Если такого документа нет – заявление в ЗАГС не примут.
При этом для предоставления медицинских услуг никаких ограничений по лечению военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.