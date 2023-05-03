24 Канал проанализировал, как будет проходить мобилизация в мае этого года и изменится ли что-нибудь для военнообязанных.

Достойно вашего внимания Повестки на блокпостах и за рубежом: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

Военное положение продлили: что это значит

Планы мобилизации согласовываются высшим военно-политическим руководством страны и зависят от необходимости доукомплектования ВСУ. Сейчас такой необходимости нет – новые боевые части сформированы и проходят обучение для проведения контрнаступления.

Очевидно, что в этих условиях избыточное количество людей не нужно, ведь это будет означать дополнительные расходы на бюджет.

Обратите внимание! Сейчас в Украине объявлено военное положение – оно официально продлится до 18 августа 2023 года и может снова быть продлено на 90 суток. Военное положение в Украине предполагает мобилизацию. Она законом названа "всеобщей", впрочем, на самом деле таковой не является.



"Частичность" означает наличие большого перечня лиц, имеющих либо бронирование, либо отсрочку, либо вообще не подлежащих мобилизации. К примеру, женщины лишены такого права вплоть до 2027 года, но даже тогда мобилизация коснется только представительниц отдельных специальностей.

Глава Минобороны Алексей Резников настаивает, что цели мобилизации, утвердившиеся еще в феврале 2022 года, пока не достигнуты. В то же время министр подчеркнул, что пока нет необходимости усиливать мобилизацию в Украине для возобновления потерь или пополнения новых подразделений. По его словам, Генштаб "в спокойном темпе" справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках.

Мы этот план еще до конца не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию,

– сказал Резников.

Таким образом, полной мобилизации и каких-то "новых волн" нет – идут уже привычные процессы. Бойцы, выполняющие боевые задания на Востоке и Юге, нуждаются в замене и доукомплектовании, поэтому государство проводит плановую мобилизацию, подготовку и ротацию личного состава.

Мобилизированный не попадет сразу в боевые части, а сначала пройдет подготовку в тылу или за границей, совершит боевое слаживание с собратьями и только после этого начнет воевать "по-настоящему".

Кого могут призвать в мае 2023 года

В мае 2023 года государство осуществляет мобилизацию в ряды ВСУ – предпочтение отдается мужчинам с определенными учетно-военными специальностями.

граждан, уже прошедших военную службу,

резервистов и военнообязанных, имеющих военный опыт,

снятых или исключенных из военного учета мужчин, если те пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки,

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, которые идут служить по контракту добровольно,

лиц, ограниченно пригодных в военное время и непригодных в мирное время,

лиц с инвалидностью, но исключительно, если те добровольно вступают в ВСУ.

Кого мобилизация не касается

Мобилизации не подлежат лица старше 60 лет, они могут быть призваны исключительно по собственному желанию.

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Причины, по которым может даваться отсрочка, в мае 2023 года не изменились.

Основания для отсрочки:

семейные обстоятельства,

состояние здоровья,

получение образования или продолжение профессиональной деятельности,

освобождение от мобилизации по виду деятельности,

бронирование предприятиями.

Что с повестками

В апреле 2023 года Правительство приняло Постановление №318, изменяющее Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в части порядка вручения повесток военнообязанным лицам. Таким образом, расширяются полномочия ТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки) и исчезает территориальный принцип распространения повесток.

Проще говоря, в мае станет вполне приемлемо и легально получить повестку на условном блокпосте в другой области и не опасаться, что она будет недействительной.

Кто имеет право вручать повестки

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК

Граждане имеют защищенное законом право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и СП, а также документы, подтверждающие работу в ТЦК и СП или органах местного самоуправления.

Вручению повестки всегда предшествует установка личности. После вручения повесток граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей ТЦК и СП.

Если человек имеет отсрочку от призыва во время мобилизации (это касается, например, студентов или аспирантов), ему все равно могут вручить повестку. Следует помнить: вручение повестки не равно автоматической мобилизации. Такое лицо должно просто прибыть в ТЦК и СП для уточнения данных, профессионально-психологического отбора или прохождения ВВК.

Что нового по ВВК

Раньше для прохождения ВВК была отдельная повестка, в которой отмечалось, что нужно собрать справки о несудимости, учете у нарколога или венеролога, также нужно было сдавать анализы крови и мочи.

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В 2023 году все медицинские документы и справки, подтверждающие состояние здоровья и основания для отсрочки, нужно брать с собой для визита в ТЦК и СП. При отсутствии оснований для отсрочки далее следует ВВК, где нужно подтвердить то, что у вас в медицинских справках и документах.

2 мая Верховная Рада приняла закон, упрощающий работу ВВК, а также предусматривающий расширение сети медучреждений, где военнослужащие смогут лечиться и проходить комиссию.

Теперь ВВК можно создавать не только в госпиталях Минобороны, МВД и СБУ, но и в обычных государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Законотворцы считают, что так можно уменьшить очереди, которые стали неприятным признаком военного времени, из-за чего военные и военнообязанные вынуждены были часами ждать приема.

Обратите внимание! Также нардепы нанесли удар по бюрократии при прохождении ВВК: закон говорит, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или ТЦК и СП. Как это будет реализовано на практике – покажет время.



Теперь ВВК, при прохождении которых военные ранее имели проблемы, можно создавать не только в госпиталях Министерства обороны, МВД и СБУ, но и в обычных государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Решение ВВК можно обжаловать в областной или центральной комиссии, несогласие с решением не освобождает от исполнения закона – если гражданину вручили повестку на отправку в воинскую часть, в случае отказа наступает уголовная ответственность. Закон рассматривает это как уклонение от мобилизации, а в военное время это очень серьезное правонарушение.

Ответственность за неявку по повестке

К сожалению, существуют случаи уклонения от призыва. Это могут быть как пассивные действия, так и настоящие уклонения. В этом случае законом предусмотрены штрафные санкции.

Уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Если лицо прошло медкомиссию и официально признано годным к военной службе, но затем не явилось в ТЦК и СП, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины.

Нюансы бюрократии военного времени

При пересечении границы, оформлении на работу, зачислении на обучение военнообязанный должен предоставить документ, подтверждающий, что он состоит на военном учете. Это основное условие.

В случае женитьбы или расторжения брака ЗАГС подает в районный ТЦК и СП сведения о событии, с отметкой о наличии военно-учетного документа. Если такого документа нет – заявление в ЗАГС не примут.

При этом для предоставления медицинских услуг никаких ограничений по лечению военнообязанного в учреждениях здравоохранения в действующем законодательстве не существует.