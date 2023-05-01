24 Канал проаналізував, що насправді відбувається насправді з мобілізацією студентів під час воєнного стану. Традиційно допомагає нам у цьому юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

До теми Повістки на блокпостах і за кордоном: що зміниться в призові для чоловіків і що таке оповіщення

Ніхто не забороняє чоловікам вступати до вишів

Право на освіту в Україні гарантоване Конституцією. Закон про воєнний стан теоретично може обмежувати це право, проте, це доволі складний і не популярний у суспільстві крок.

Якщо ж припустити, що такий закон все ж буде ухвалено, далі на нього чекає кропітка перевірка Конституційним судом на відповідність основному закону.

Таким чином, "авторитетні анонімні телеграм-канали" брешуть: ніхто право в чоловіків на освіту не скасовує. Інша справа, що деякі чоловіки цим правом відверто зловживають і тут вже має втрутитись держава і врегулювати всі негаразди.

Відстрочка від мобілізації для студентів

Відповідно до законодавства, українські студенти вишів, а також учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації. Головна умова – вони мають бути на денній або дуальній формі навчання. Повний перелік визначає стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочка поширюється на:

здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

На заочників відстрочка не поширюється.

Що таке дуальна форма навчання Різновид здобуття професійної освіти, згідно з яким теоретичний матеріал опановується в навчальному закладі з педагогом, а практичне навчання проходить безпосередньо на виробництві.

Хто має відстрочку під час навчання

Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

Зверніть увагу! Навчання у вишах має свою специфіку. В Україні діє Болонська система, яка передбачає три цикли навчання у вищій школі – бакалаврат, магістратуру та докторантуру. Кожен із них розглядається, як окремий етап навчання.



І якщо раніше бакалаврат і магістратура розглядались, як фактично єдине ціле, то нині це чітко розділені цикли – з іспитами та визначеним процесом вступу.

Таким чином, юнак (нині все це стосується виключно чоловіків, а на мобілізацію жінок в Україні діє "мораторій" до 2027 року), який закінчив бакалаврат, але планує вступ у магістратуру, опиняється в статусі абітурієнта та позбавляється права на відстрочку. Цей період закон визначає як "проміжний час".

Так само, як і ті чоловіки, що вступають до аспірантури чи докторантури, у період між отриманням диплома магістра і власне вступом, втрачають право на відстрочку на абсолютно законних підставах і знову набувають це право, коли відбувається їхнє зарахування на навчання.

"Проміжний час" – що це таке?

Українські виші мають власні графіки навчання, канікул та вступних іспитів. Здебільшого проміжний час можна визначити, як період між кінцем червня (завершенням сесій та іспитів) та кінцем серпня або початком вересня, коли з'являються накази про зарахування на навчання.

У випадку аспірантури та докторантури це, ймовірно, навіть більший час, адже навчання там починається здебільшого пізніше, ніж на магістратурі.

Владислав Юрчак звертає увагу на важливий аспект – як бути, якщо людина отримала повістку у проміжок між вступом, але потім все ж склала успішно іспити та вступила до магістратури/аспірантури/докторантури?

Законодавством чітко визначено перелік підстав для звільнення з військової служби за призовом під час мобілізації під час дії воєнного стану, які передбачені і пунктом 2 частини 4 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". У переліку цих підстав немає навчання, а тому особа, яка набула статусу студента денної чи заочної форми навчання після мобілізації, не має права на звільнення з військової служби.

На практиці, мобілізовані студенти оскаржували накази про їхню мобілізацію до суду, втім суди зайняли послідовну позицію і констатували, що відповідні накази як акти індивідуальної дії є вже реалізованими, а їхня дія вичерпана. А тому навіть скасування таких наказів не мало б наслідком автоматичного звільнення особи з військової служби. Відтак, оскільки факт навчання на денній чи дуальній формі навчання не є підставою для звільнення з військової служби за призовом, під час мобілізації і дії воєнного стану, суди масово відмовляли у задоволенні таких позовів. Тобто, особа, яка набула статусу студента вже після мобілізації до лав Сил Оборони, позбавлена права на звільнення зі служби,

– розтлумачує колізію експерт.

Коли настає проміжний час:

після закінчення коледжу, до вступу в університет;

для студентів – після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру;

після закінчення ВНЗ до вступу на аспірантуру, і відповідно перед вступом на докторантуру.

Чи є канікули та академічна відпустка проміжним часом Ні, ані під час канікул, ані під час перебування студента в академічній відпустці, відповідна особа не втрачає право на відстрочку від призову під час мобілізації. Оскільки умовою для отримання відстрочки від мобілізації є лише рівень та форма здобуття освіти (денна або дуальна). Інших критеріїв законом не передбачено. Відтак, відповідні особи в такі періоди і далі вважаються студентами, а тому не можуть бути мобілізованими.

Зверніть увагу! Відстрочка скасовується в разі відрахування або виключення. Таким чином, відстрочка від мобілізації діє лише на період навчання.

Повістки студентам

Наявність права на відстрочку від мобілізації не означає імунітет на отримання повістки студентом. На практиці це означатиме необхідність прибути до ТЦК та СП для уточнення та перевірки документів. Там потрібно подати довідку про зарахування до вишу та заяву про надання відстрочки (у довільній формі). Своєю чергою ТЦК та СП повинен надати відстрочку (вже офіційно) та зробити відповідну відмітку у військово-обліковому документі.

Відстрочка оформлюється безпосередньо в ТЦК та СП. Як правило, наданню відстрочки передує проходження особою військово-лікарської комісії (ВЛК) й тільки після цього на підставі наданих документів особі надається відповідна відстрочка від призову під час мобілізації,

– пояснює пан Юрчак.

Для отримання відстрочки студенту потрібно надати довідку із навчального закладу, студентський квиток (за наявності), а також документи на підтвердження акредитації закладу освіти, якщо особа, до прикладу, навчається у приватному навчальному закладі.

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Перелік документів, які потрібні студентам для відвідання ТЦК та СП

паспорт;

військовий квиток;

студентський квиток;

довідка про зарахування до числа студентів денної форми навчання.

Якщо особі відмовляють у наданні відстрочки, за наявності підтверджуючих документів, і такій особі вручають повістку для приєднання до конкретної військової частини, у такому разі слід скаржитися до ТЦК та СП вищого рівня, зокрема, до обласних чи міста Києва ТЦК та СП.

У скарзі потрібно детально описати ситуацію, додати підтверджуючі документи та просити провести перевірку законності дій працівників районного ТЦК та СП.

Загалом тут потрібно дуже чітко відстоювати свою позицію, оскільки вже після мобілізації звільнення з цієї підстави фактично буде неможливим. З приводу гарячої лінії Міноборони, то тут, на жаль, склалася ситуація "люди бідкаються, влада розводить руками", тому розраховувати на гарячу лінію особливо не варто,

– пояснює експерт.

Важливо! Для студентів важливо постійно мати із собою документи, які підтверджують право на відстрочку, адже якщо безпосередньо при спробі врученні повістки пред’явити такі документи, то й сама повістка не буде виписана уповноваженими особами ТЦК та СП.



Втім, якщо ви й отримали таку повістку, то не слід хвилюватися, оскільки при наявності документів відповідна особа не може бути мобілізованої без її згоди.

Військово-лікарська комісія для студентів

Медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням начальника ТЦК та СП військово-лікарською комісією відповідного ТЦК та СП.

На практиці більшість осіб, зокрема, студентів при бажанні отримати відстрочку проходять ВЛК.

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Кожен військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями й лікарями інших спеціальностей.

Повторний медичний огляд військовозобов'язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров'я проводиться один раз на 5 років,

– уточнює юрист.

Виїзд студентів за кордон – тут усе складно

Станом на сьогодні студентам будь-яких вишів (як українських, так і закордонних) заборонено виїзд за кордон.

З моменту повномасштабного вторгнення було внесено зміни до правил перетину державного кордону, редакція яких відразу не надавала такої можливості. Але, незважаючи на відсутність прямих норм такий перетин здійснювався особами згідно з листом (розпорядженням) Адміністрації Держприкордонслужби України № 23-6855/0/6-22-вих. від 17.03.2022 року та роз'яснень, які були розміщені на сайті Держприкордонслужби України.

Однак з 14 вересня 2022 року виїзд чоловіків-студентів іноземних вишів за кордон під час воєнного стану в Україні став неможливим через масові спекуляції і на цій підставі був визнанний таким, що втратив чинність цитованого листа.

З того моменту законність відмов у перетині кордону студентами була предметом масових позовів таких студентів. Єдина судова практика у цьому питанні відсутня і станом на сьогодні це питання остаточно повинен вирішити Верховний Суд. Втім, на практиці, навіть отримавши позитивне рішення суду, студенти все одно не можуть здійснити перетин кордону, оскільки відповідне рішення про відмову є фактично одноразовим актом і при повторному перетині такі особи знову отримують відмову,

– пояснює Владислав Юрчак.

Щодо можливості виїзду за кордон студентів, оскільки відповідні особи і так не можуть бути мобілізованими, то тут слід зауважити, що вичерпний перелік підстав для відстрочки від призову під час мобілізації встановлено статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Так, правом на відстрочку користуються також наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах не менш як на 0,75 ставки, втім вказаним особам теж не дозволений виїзд за кордон, як і іншим категорія осіб.

Тобто, за логікою законодавців, право на відстрочку від призову під час мобілізації не породжує автоматично право на вільний перетин державного кордону в умовах воєнного стану.

Чи можуть мобілізувати студента, аспіранта, докторанта?

Так, але лише за власним бажанням. Чоловік може добровільно мобілізуватися навіть, якщо в нього є відстрочка від мобілізації у виші чи коледжі. Власне, таких випадків дуже багато –ніхто не може заборонити людині боронити власну країну.

Відстрочка від мобілізації студентів є швидше їхнім правом, а не якимось абсолютом, а тому в разі, коли особа виявляє добровільну згоду на її мобілізацію, то таку особу можуть мобілізувати,

– заспокоює експерт.

Щоб позбутися відстрочки чоловік має прийти до ТЦК і СП і написати заяву про своє бажання та готовність стати добровольцем. Тоді він може бути мобілізованим або укласти контракт із ЗСУ та приєднатися до лав захисників.