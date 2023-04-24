Про це в матеріалі 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Він пояснив, що оповіщення вручають, аби чоловік уточнив облікові дані в ТЦК або ж став на військовий облік.

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Що означає вручення повістки

Насамперед варто наголосити, що повістка – це конкретний припис, який стосується конкретної особи і встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК та СП у визначений строк з метою:

уточнення даних;

проходження військово-лікарської комісії;

призову на строкову військову службу;

мобілізації до конкретної військової частини (мобілізаційне розпорядження).

Водночас Юрчак стверджує, що з точки зору юридичної сили самих військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій, однак отримання повістки в результаті оповіщення тягне за собою юридичні наслідки.

Щодо роботодавців, керівників установ, підприємств та організацій, а також посадових осіб, то наголошують, що у разі невиконання ними обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП, такі особи можуть нести адміністративну відповідальність за статтею 210-1 КУпАП.

Санкція статті передбачає штраф в розмірі від 1700 до 3400 гривень та від 3400 до 5100 гривень штрафу для посадових осіб.

Що змінилось у врученні повісток