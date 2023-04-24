До вторгнення законодавчі акти України та Росії в питаннях мобілізації та військового обліку були досить-таки схожими. Однак, наразі вони відрізняться. Про це у матеріалі 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Повістки в "Дії" будуть, чи ні

Юрист зазначив, що 11 квітня 2023-го в державі-агресорці проголосували та остаточно ухвалили закон про так званий єдиний реєстр військовозобов'язаних. Він фактично дозволятиме перевести процедуру видачі повісток в електронній формі – через портал "госуслуг".

Зауважимо, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов констатував різницю між Україною та Росією щодо цього: "Поки в Україні такі сервіси, як "Дія" спрощують життя, то в Росії їх використовують для набору гарматного м'яса, урізання громадянських прав та свобод, а також посилення диктаторського контролю".

Хоча у нашій державі розглядали можливість вручення повісток через "Дію", втім, реальних кроків для цього наразі не здійснюється і найближчим часом такі не плануються. "Ноу-хау у сфері військового обліку в Україні є запровадження Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів", – зазначив Юрчак.

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У Мінцифри спростували інформацію про повістки в "Дії"

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 17 квітня вкотре заперечив інформацію про вручення повісток через "Дію". Посадовець наголосив: "Послуги немає ані в розробці, ані в планах.

Зберігайте спокій".