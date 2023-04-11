Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи чекати зараз українцям відповідних змін у законодавстві.
Важливо У Міноборони розповіли, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію
Подоляк наголосив, що існує 3 аспекти, які впливають на цей процес:
- в Україні існує контрольований процес мобілізації – Міністерство оборони України і ЗСУ займаються цим ним доволі ефективно;
- за словами віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для запровадження електронних повісток через "Дію" потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Але радник голови ОП запевнив, що зараз в цьому зараз немає потреби;
- українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно. Хоча є певні помилки, які українські військові постійно відправляють.
Водночас були спроби одиничних операції ІПСО, які відбувались в деяких містах. І також росіяни намагались дискредитувати кампанію по комплектації в Україні в ТЦК.
Істерична поведінка росіян
"Сьогодні немає потреби змінювати порядок мобілізації в Україні. В Росії ж відбулась істерична дія через парламент, коли депутати тричі проголосували і отримали електронний мобілізаційний документ", – підкреслив співрозмовник.
Росіяни розуміють, що вже не контролюють ситуацію щодо мобілізації у своїй країні. Серед населення вже немає пропагандистських настроїв. Кремлівська влада за 14 місяців повномасштабного вторгнення в Україні так і не змогли пояснити своєму народу причини війни. А також для чого потрібно мобілізувати таку велику кількість громадян.
"Така істерична поведінка свідчить про те, що втрати окупантів – захмарні. А в Україні на цей момент немає потреби запроваджувати електронні повістки", – наголосив Михайло Подоляк.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Українських студентів у 2023 році не мобілізовуватимуть до армії. За виключенням тих, хто, закінчивши бакалаврату, тимчасово не вважаються за студентів. Мобілізувати також можуть тих, хто планує вступити на магістратуру, проте офіційно ще не здобуває освіту.
- У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили процес вручення повістки. В законодавстві на сьогодні чітко не визначено, де саме можуть дати повістку. Її можуть вручити за місцем роботи або проживання, чи навіть в громадських місцях.
- Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на сьогодні в Україні немає потреби посилювати мобілізацію. За його словами, план мобілізації, затверджений Генеральним штабом ЗСУ, ще досі триває. Резніков додав, що наразі Генштаб не бракує захисників.