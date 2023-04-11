Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, чи чекати зараз українцям відповідних змін у законодавстві.

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Подоляк наголосив, що існує 3 аспекти, які впливають на цей процес:

в Україні існує контрольований процес мобілізації – Міністерство оборони України і ЗСУ займаються цим ним доволі ефективно;

за словами віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для запровадження електронних повісток через "Дію" потрібно змінити низку документів, регуляторних актів в нашому законодавстві. Але радник голови ОП запевнив, що зараз в цьому зараз немає потреби;

українські ТЦК сьогодні працюють досі ефективно. Хоча є певні помилки, які українські військові постійно відправляють.

Водночас були спроби одиничних операції ІПСО, які відбувались в деяких містах. І також росіяни намагались дискредитувати кампанію по комплектації в Україні в ТЦК.

Істерична поведінка росіян

"Сьогодні немає потреби змінювати порядок мобілізації в Україні. В Росії ж відбулась істерична дія через парламент, коли депутати тричі проголосували і отримали електронний мобілізаційний документ", – підкреслив співрозмовник.

Росіяни розуміють, що вже не контролюють ситуацію щодо мобілізації у своїй країні. Серед населення вже немає пропагандистських настроїв. Кремлівська влада за 14 місяців повномасштабного вторгнення в Україні так і не змогли пояснити своєму народу причини війни. А також для чого потрібно мобілізувати таку велику кількість громадян.

"Така істерична поведінка свідчить про те, що втрати окупантів – захмарні. А в Україні на цей момент немає потреби запроваджувати електронні повістки", – наголосив Михайло Подоляк.

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