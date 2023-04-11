Кого зі студентів можуть призвати до армії – детальніше розповість 24 Канал. До речі, раніше у Міноборони розповіли, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію.

Важливо Кого в Україні не можуть примусово мобілізувати і хто має право на відстрочку: перелік осіб

Чи мобілізують студентів у 2023 році

Призвати на службу під час мобілізації можуть тих студентів, які після закінчення бакалаврату тимчасово не числяться в студентах. Також це стосується тих, хто вступає на магістратуру, але офіційно ще вони ще не здобувають освіту.

До армії не мобілізують:

студентів ПТУ та училищ,

студентів вишів,

асистентів-стажерів,

аспірантів та докторантів.

Хто зі студентів може отримати відстрочку від служби

Відстрочку від мобілізації на весь період навчання надають:

чоловікам призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів,

студентам професійної освіти з денною формою навчання.

Важливо! Коли студент досяг 21-річного віку – відстрочка втрачає чинність.

Адвокати кажуть, що призивати на службу у 2023 році не будуть студентів вищих навчальних закладів, здобувачів фахової передвищої освіти – маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Також не можуть мобілізувати вчителів та викладачів.

Зверніть увагу! Мобілізуватись можуть студенти за власним бажанням. Для цього чоловіку нададуть академвідпустку на час служби.

Що відомо про мобілізацію в Україні