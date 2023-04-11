Кого зі студентів можуть призвати до армії – детальніше розповість 24 Канал. До речі, раніше у Міноборони розповіли, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію.
Важливо Кого в Україні не можуть примусово мобілізувати і хто має право на відстрочку: перелік осіб
Чи мобілізують студентів у 2023 році
Призвати на службу під час мобілізації можуть тих студентів, які після закінчення бакалаврату тимчасово не числяться в студентах. Також це стосується тих, хто вступає на магістратуру, але офіційно ще вони ще не здобувають освіту.
До армії не мобілізують:
- студентів ПТУ та училищ,
- студентів вишів,
- асистентів-стажерів,
- аспірантів та докторантів.
Хто зі студентів може отримати відстрочку від служби
Відстрочку від мобілізації на весь період навчання надають:
- чоловікам призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів,
- студентам професійної освіти з денною формою навчання.
Адвокати кажуть, що призивати на службу у 2023 році не будуть студентів вищих навчальних закладів, здобувачів фахової передвищої освіти – маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Також не можуть мобілізувати вчителів та викладачів.
Що відомо про мобілізацію в Україні
- З 1 жовтня 2022 року в Україні жінки у віці від 18 до 60 років окремих категорій повинні були стати на військовий облік. Однак згодом цей указ Міноборони відтермінували.
- Нещодавно стало відомо, що петиція на сайті президента України про те, щоб дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців служби, набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
- Раніше 24 Канал розповідав, як в Україні карають ухилянтів від мобілізації.