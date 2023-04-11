Кого зі студентів можуть призвати до армії – детальніше розповість 24 Канал. До речі, раніше у Міноборони розповіли, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію.

Важливо Кого в Україні не можуть примусово мобілізувати і хто має право на відстрочку: перелік осіб

Чи мобілізують студентів у 2023 році

Призвати на службу під час мобілізації можуть тих студентів, які після закінчення бакалаврату тимчасово не числяться в студентах. Також це стосується тих, хто вступає на магістратуру, але офіційно ще вони ще не здобувають освіту.

До армії не мобілізують:

  • студентів ПТУ та училищ,
  • студентів вишів,
  • асистентів-стажерів,
  • аспірантів та докторантів.

Хто зі студентів може отримати відстрочку від служби

Відстрочку від мобілізації на весь період навчання надають:

  • чоловікам призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів,
  • студентам професійної освіти з денною формою навчання.

Адвокати кажуть, що призивати на службу у 2023 році не будуть студентів вищих навчальних закладів, здобувачів фахової передвищої освіти – маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. Також не можуть мобілізувати вчителів та викладачів.

Що відомо про мобілізацію в Україні

  • З 1 жовтня 2022 року в Україні жінки у віці від 18 до 60 років окремих категорій повинні були стати на військовий облік. Однак згодом цей указ Міноборони відтермінували.
  • Нещодавно стало відомо, що петиція на сайті президента України про те, щоб дозволити демобілізацію в Україні через 18 місяців служби, набрала необхідну кількість підписів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.
  • Раніше 24 Канал розповідав, як в Україні карають ухилянтів від мобілізації.