Петицію зареєстрували 29 березня 2023 року. Автором є нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Важливо Демобілізація за власним бажанням після 18 місяців служби: оприлюднено текст законопроєкту

Що передбачає петиція

У петиції просять Володимира Зеленського звернутись до Верховної Ради. Зокрема, для того, щоб нардепи невідкладно розглянули законопроєкт №9142.

Він передбачає встановлення термінів для демобілізації. А саме, щоб:

громадяни України мали право на звільнення через 1,5 року після мобілізації , якщо вони не хочуть продовжувати служити;

, якщо вони не хочуть продовжувати служити; була відстрочка від призову на 5 років для тих, хто відслужив максимальний термін за призовом під час мобілізації та вже демобілізувався.

Що відомо про проєкт закону № 9142