Петицию зарегистрировали 29 марта 2023 года. Автором является нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Важно Демобилизация по собственному желанию после 18 месяцев службы: обнародован текст законопроекта

Что предполагает петиция

В петиции просят Владимира Зеленского обратиться в Верховную Раду. В частности, для того чтобы нардепы безотлагательно рассмотрели законопроект №9142.

Он предусматривает установление сроков демобилизации. А именно, чтобы:

граждане Украины имели право на увольнение через 1,5 года после мобилизации , если они не хотят продолжать служить;

, если они не хотят продолжать служить; была отсрочка от призыва на 5 лет для тех, кто отслужил максимальный срок по призыву во время мобилизации и уже демобилизовался.

Что известно о проекте закона №9142