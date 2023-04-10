Примусово не можуть мобілізувати до армії певний перелік осіб. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто не може бути примусово мобілізованим

Чоловіки старше 60 років,

чоловіки, непридатні до військової служби,

чоловіки, які мають право на відстрочення від мобілізації.

В яких випадках надається відстрочка від мобілізації

Через сімейні обставини,

стан здоров’я,

здобуття освіти або подовження професійної діяльності,

звільнення від мобілізації за видом діяльності,

заброньовані підприємствами.

Зауважимо, що через сімейні обставини надається відстрочка особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Також особам, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років.

Окрім цього, відстрочку також дають особам, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років.

До речі, працівників певних органів, підприємств, організацій, установ можуть забронювати. Вони продовжуватимуть виконувати свої посадові обов’язки. Відстрочка надається протягом 6 місяців.

Нагадаємо, що за межі України можуть виїхати деякі категорії чоловіків, які не підлягають мобілізації. Серед них: