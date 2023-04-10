Примусово не можуть мобілізувати до армії певний перелік осіб. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто не може бути примусово мобілізованим

  • Чоловіки старше 60 років,
  • чоловіки, непридатні до військової служби,
  • чоловіки, які мають право на відстрочення від мобілізації.

В яких випадках надається відстрочка від мобілізації

  • Через сімейні обставини,
  • стан здоров’я,
  • здобуття освіти або подовження професійної діяльності,
  • звільнення від мобілізації за видом діяльності,
  • заброньовані підприємствами.

Зауважимо, що через сімейні обставини надається відстрочка особам, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей до 18 років. Також особам, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років.

Окрім цього, відстрочку також дають особам, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років.

До речі, працівників певних органів, підприємств, організацій, установ можуть забронювати. Вони продовжуватимуть виконувати свої посадові обов’язки. Відстрочка надається протягом 6 місяців.

Нагадаємо, що за межі України можуть виїхати деякі категорії чоловіків, які не підлягають мобілізації. Серед них:

  • хлопці до 18 років,
  • чоловіки від 60 років,
  • особи, непридатні до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії,
  • громадяни України, які постійно мешкають на території іншої країни.