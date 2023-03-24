Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак відповів журналістам 24 Каналу на питання, хто з чоловіків має право виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

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За його словами, виїхати за межі України можуть:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби (​​обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон);

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Хто ще має право виїжджати за кордон

Також закони і урядові постанови визначають перелік категорій чоловіків, що мають право на виїзд за межі України на час війни. Розглянемо окремі з них.

Хто ухвалює рішення про дозвіл на перетин кордону

У чоловіка, який планує виїхати за кордон під час війни, мають бути для цього важливі підстави, а також – належним чином оформлені документи. До нього не повинно бути питань ані в чиновників, ані в територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), до яких він приписаний.

Остаточне рішення про дозвіл ухвалюватиметься в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин і фактів.

Чи залишать обмеження виїзду чоловікам за кордон після завершення війни

Владислав Юрчак додав, що наразі важко передбачити, що буде із законодавством після завершення воєнного стану.

Наразі складно передбачити, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану. Однак, відповідні обмеження будуть чинними у разі припинення дії воєнного стану, за умови, що буде введено режим надзвичайного стану,

– переконаний Юрчак.

Втім, за словами юриста, якщо жоден із вказаних режимів не буде діяти, то за чинним законодавством відповідні обмеження не будуть застосовуватися,