Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак ответил журналистам 24 Канала на вопрос, кто из мужчин имеет право уезжать за границу в условиях военного положения.

Смотрите также Какие категории мужчин могут восстановить на военном учете и снова мобилизовать

По его словам, выехать за пределы Украины могут:

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);

граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе; мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Кто еще имеет право уезжать за границу

Также законы и правительственные постановления определяют список категорий мужчин, имеющих право на выезд за пределы Украины на время войны. Рассмотрим некоторые из них.

Кто принимает решение о разрешении на пересечение границы

У мужчины, который планирует выехать за границу во время войны, должны быть для этого важные основания, а также должным образом оформленные документы. К нему не должно быть вопросов ни у чиновников, ни у территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), к которым он приписан.

Окончательное решение о разрешении будет принято в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

Оставят ли ограничения выезда мужчинам за границу после завершения войны

Владислав Юрчак добавил, что сейчас сложно предположить, что будет с законодательством после завершения военного положения.

Сложно предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения. Однако, соответствующие ограничения будут действовать в случае прекращения действия военного положения, при условии, что будет введен режим чрезвычайного положения,

– убежден Юрчак.

Впрочем, по словам юриста, если ни один из указанных режимов не будет действовать, то по действующему законодательству соответствующие ограничения не будут применяться,