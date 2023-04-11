На навчання цих військовозобов’язаних потрібен час. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Чи посилюватимуть в Україні мобілізацію

За словами Резнікова, посилювати мобілізацію в Україні наразі немає потреби. План мобілізації, який затвердив Генштаб ЗСУ, досі не завершено.

Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає потреби оголошувати нову мобілізацію,

– зазначив міністр.

Резніков наголосив, що на сьогодні наш Генштаб справляється з компенсацією втрат, яких зазнає Україна, і не відчуває браку в захисниках. Однак є інший момент – живу силу треба озброїти та краще сучасною зброєю.

"Не менш важливим є і навчання людей, їхня підготовка. На початку основний, найбільший удар прийняла та витримала регулярна армія. Люди, які вже служили в армії та мали відповідний досвід. До них приєдналися ветерани початку російсько-української війни, ті, хто служив та воював від 2014 року. Таким чином, першим хвилям вторгнення протистояли передусім ті, хто вже служив та воював", – сказав міністр.

Резніков додав, що наразі наші війська комплектуються людьми, яких треба навчити. Особливо важливе значення надається підготовці тих підрозділів, які братимуть участь у контрнаступі.

Він почнеться тоді, коли Генштаб вирішить, що настав час,

– підкреслив глава Міноборони.

Мобілізація в Україні