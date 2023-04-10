У Львівському обласному ТЦК та СП пояснюють, що наразі законодавство чітко не визначило, де саме має бути вручена повістка. Тобто її можуть дати за місцем роботи, проживання, чи навіть в громадських місцях.
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Що варто пам'ятати про призов та мобілізацію у воєнний час
Отримання повістки ще не означає призову на службу. Насамперед громадян викликають для уточнення військово-облікових даних,
– заявили в колишньому військкоматі.
Однак там справді підтверджують, що, якщо чоловік пройде медичну комісію та за всіма критеріями буде придатним до служби, йому можуть вручити повістку до війська. Однак у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповідають, що:
- навіть, якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, то він має прибути в РТЦК та СП з відповідними документами та підтвердити це;
- якщо мобілізований не служив раніше, то його обов'язково скерують до навчальних центрів для підготовки.
Що робити чоловікам, які переїхали
Військовозобов'язані чоловіки, які прибули у Львівську область для проживання з інших регіонів, повинні в семиденний термін звернутись до ТЦК та СП і стати на військовий облік,
– пояснюють військові.
Ба більше, якщо військовозобов'язана особа порушила правила військового обліку та ухилилась від призову, то щодо неї є адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, ухилянтам під час мобілізації загрожує до 5 років тюрми.
Весняна мобілізація в Україні
- У лютому Верховна Рада вшосте продовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні на 3 місяці. Тобто до 20 травня 2023 року.
- У цей час військовозобов'язаних продовжують призивати на фронт. Щодо їхньої кількості, то ця цифра таємна, адже має цінність для ворога. Проте юрист Владислав Юрчак пояснює, що в Україні людей мобілізують за територіальним принципом — кожен регіон має певний план щодо мобілізованих. Детальніше про все, що варто знати про мобілізацію – читайте тут.
- Варто додати, що під час воєнного стану та мобілізації є певна категорія чоловіків призовного віку, яким дозволено виїжджати за кордон. Зокрема, мовиться про багатодітних батьків, тих, хто доглядає дитину з інвалідністю. Також в деяких випадках можна виїхати на лікування та з інших причин. Повний перелік читайте за посиланням.