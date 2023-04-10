Во Львовском областном ТЦК и СП объясняют, что законодательство четко не определило, где именно должна быть вручена повестка. То есть ее могут дать по месту работы, проживания или даже в общественных местах.
Смотрите также 3 года отсрочки и выезд за границу: какой будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву
Что следует помнить о призыве и мобилизации в военное время
Получение повестки не означает призыва на службу. В первую очередь граждан вызывают для уточнения военно-учетных данных,
– заявили в бывшем военкомате.
Однако там действительно подтверждают, что если мужчина пройдет медицинскую комиссию и по всем критериям будет пригоден к службе, ему могут вручить повестку в армию. Однако в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказывают, что:
- даже если военнообязанный имеет право на отсрочку, то он должен прибыть в РТЦК и СП с соответствующими документами и подтвердить это;
- если мобилизованный не служил раньше, то его обязательно направят в учебные центры для подготовки.
Что делать переехавшим мужчинам
Военнообязанные мужчины, прибывшие во Львовскую область для проживания из других регионов, должны в семидневный срок обратиться в ТЦК и СП и стать на военный учет,
– объясняют военные.
Более того, если военнообязанное лицо нарушило правила военного учета и уклонилось от призыва, то в отношении него есть административная и уголовная ответственность. В частности, уклоняющимся во время мобилизации грозит до 5 лет тюрьмы.
Весенняя мобилизация в Украине
- В феврале Верховная Рада в шестой раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине на 3 месяца. То есть, до 20 мая 2023 года.
- В настоящее время военнообязанных продолжают призывать на фронт. Что касается их количества, то эта цифра тайна, ведь имеет ценность для врага. Однако юрист Владислав Юрчак объясняет, что в Украине людей мобилизуют по территориальному принципу — у каждого региона есть определенный план относительно мобилизованных. Детальнее обо всем, что стоит знать о мобилизации – читайте здесь.
- Следует добавить, что во время военного положения и мобилизации есть определенная категория мужчин призывного возраста, которым разрешено выезжать за границу. В частности, говорится о многодетных родителях, ухаживающих за ребенком с инвалидностью. Также в некоторых случаях можно выехать на лечение и по другим причинам. Полный список читайте по ссылке.