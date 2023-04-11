Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, ждать ли сейчас украинцам соответствующих изменений в законодательстве.

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Подоляк подчеркнул, что существует 3 аспекта, которые влияют на этот процесс:

в Украине существует контролируемый процесс мобилизации – Министерство обороны Украины и ВСУ занимаются этим достаточно эффективно;

по словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для введения электронных повесток через "Дию" следует изменить ряд документов, регуляторных актов в нашем законодательстве. Но советник главы ОП заверил, что сейчас в этом сейчас нет необходимости;

украинские ТЦК сегодня работают довольно эффективно. Хотя есть некоторые ошибки, которые украинские военные постоянно исправляют.

В то же время предпринимались попытки единичных ИПСО, которые происходили в некоторых украинских городах. Также россияне пытались дискредитировать кампанию по комплектации в Украине в ТЦК.

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Истерическое поведение россиян

"Сегодня нет необходимости менять порядок мобилизации в Украине. В России произошло истерическое действие в парламенте, когда депутаты трижды проголосовали и получили электронный мобилизационный документ", – подчеркнул собеседник.

Россияне понимают, что уже не контролируют ситуацию по мобилизации в своей стране. Среди населения уже нет пропагандистских настроений. Кремлевские власти за 14 месяцев полномасштабного вторжения в Украину так и не смогли объяснить своему народу причины войны. А также для чего нужно мобилизовать такое большое количество граждан.

"Такое истерическое поведение свидетельствует, что потери оккупантов заоблачные. А в Украине на данный момент нет необходимости вводить электронные повестки", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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