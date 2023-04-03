Поэтому неоднократно поднимался вопрос о вручении повесток в мессенджерах. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ответил на самый распространенный вопрос.

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Федоров прокомментировал идею рассылать повестки через мессенджеры

Федоров прокомментировал соответствующую идею члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федора Вениславского.

По словам министра, нардеп "некорректно высказался или просто это вырвано из контекста".

Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и человека в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно сделать условно в этом году,

– сказал министр.

Что этому предшествовало