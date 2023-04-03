Больше о том, как происходит мобилизация для таких украинцев и на какие военные должности их назначают читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Шесть категорий: кто имеет отсрочку от мобилизации в апреле
Согласно действующему законодательству, офицеры запаса призываются на общих основаниях, без соответствующего приказа об их мобилизации. Однако по закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности – во время войны офицер может стать и простым стрелком в бригаде.
Когда офицеров запаса назначают на низшие должности
По статье 112 военнослужащий, проходящий службу по призыву, перемещается по служебной необходимости и по состоянию здоровья новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без их согласия.
В статье 83 указано, что военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:
- опыта службы,
- уровня их профессиональной компетентности,
- личных качеств и достижений и соответствия характеристик должностей, определенных Минобороны Украины.
Именно 82 статья предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:
- состоянием здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии,
- или с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств – на основании заключения аттестования.
Как осуществляется перемещение военного на низшие должности
Это происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций непосредственных и прямых начальников военнообязанных на основании ходатайств командиров, поднявших вопрос о перемещении.
Так, перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:
- между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями – приказами должностного лица, которому они подчинены;
- между видами ВСУ и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генштаба, – приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины;
- между воинскими частями видов, родов войск ВСУ и воинскими частями, подчиненными Минобороны, – приказом руководителя службы персонала МО Украины.
Мобилизация в Украине: главное
- В Украине уже более года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение в связи с полномасштабным вторжением России. К службе в рядах ВСУ призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
- В апреле в первую очередь в армию будут забирать тех, кто имеет боевой опыт. Повестку могут получить и люди, которые никогда не держали в руках оружие или те, кто считается ограниченно пригодным к службе.
- Заметим, что граждане, имеющие "белый билет", полученный до полномасштабного вторжения, также могут быть мобилизованными. Это касается также лиц снятых или исключенных из военного учета – окончательное решение о пригодности или непригодности к службе определяет военно-врачебная комиссия.