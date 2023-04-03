Больше о том, как происходит мобилизация для таких украинцев и на какие военные должности их назначают читайте в материале 24 Канала.

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Согласно действующему законодательству, офицеры запаса призываются на общих основаниях, без соответствующего приказа об их мобилизации. Однако по закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности – во время войны офицер может стать и простым стрелком в бригаде.

Когда офицеров запаса назначают на низшие должности

По статье 112 военнослужащий, проходящий службу по призыву, перемещается по служебной необходимости и по состоянию здоровья новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без их согласия.

В статье 83 указано, что военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:

опыта службы,

уровня их профессиональной компетентности,

личных качеств и достижений и соответствия характеристик должностей, определенных Минобороны Украины.

Именно 82 статья предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:

состоянием здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии,

или с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств – на основании заключения аттестования.

Обратите внимание! В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.

Как осуществляется перемещение военного на низшие должности

Это происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций непосредственных и прямых начальников военнообязанных на основании ходатайств командиров, поднявших вопрос о перемещении.

Так, перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:

между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями – приказами должностного лица, которому они подчинены;

между видами ВСУ и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генштаба, – приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

между воинскими частями видов, родов войск ВСУ и воинскими частями, подчиненными Минобороны, – приказом руководителя службы персонала МО Украины.

Мобилизация в Украине: главное