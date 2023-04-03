Більше про те, як відбувається мобілізація для таких українців і на які військові посади їх призначають – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Згідно з чинним законодавством, офіцери запасу призиваються на загальних підставах, без відповідного наказу про їхню мобілізацію. Проте, за законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю – під час війни офіцер може стати й простим стрільцем у бригаді.

Коли офіцерів запасу призначають на нижчі посади

За статтею 112 військовослужбовець, який проходить службу за призовом, переміщується за службовою необхідністю та за станом здоров'я на нове місце військової служби без його згоди. Водночас стаття 257 передбачає, що для доукомплектування ЗСУ в особливий період призначення військовослужбовців на рівнозначні та нижчі посади також здійснюється без їхньої згоди.

У статті 83 вказано, що військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням:

досвіду служби,

рівня їх професійної компетентності,

особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, визначених Міноборони України.

Саме 82 стаття передбачає призначення військовослужбовця на нижчу посаду через скорочення штатів або проведення організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду, за:

станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії,

або з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на підставі висновку атестування.

Зверніть увагу! У разі потреби доукомплектування ЗСУ військовозобов'язані і резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс перепідготовки за дефіцитними для ЗСУ спеціальностями.

Як здійснюється переміщення військового на нижчі посади

Це відбувається тільки за наявності обґрунтованих підстав з урахуванням висновків атестування, рекомендацій безпосередніх і прямих начальників військовозобов'язаних на підставі клопотань командирів, які порушили питання про переміщення.

Так, переміщення без згоди військовослужбовця здійснюється:

між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями – наказами посадової особи, якій вони підпорядковані;

між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генштабу, – наказом головнокомандувача Збройних Сил України;

між військовими частинами видів, родів військ ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані Міноборони, – наказом керівника служби персоналу МО України.

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