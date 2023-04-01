Кого мобілізують до війська першочергово, а для яких категорій населення діятиме відстрочка у квітні 2023 року – розповідає 24 Канал.
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Хто може отримати повістку вже у квітні
Під час загальної мобілізації в Україні на військову службу мобілізовують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які не підпадають під категорії винятків. Першочергово в армію забиратимуть тих, хто має бойовий досвід. Повістку можуть отримати й люди, які ніколи не тримали у руках зброю або ж ті, хто вважається обмежено придатним до служби.
Зауважимо, що ті громадяни, які мають "білий квиток", отриманий до повномасштабного вторгнення, також можуть бути мобілізованими. Це стосується також осіб знятих або виключених з військового обліку – остаточне рішення про придатність чи не придатність до служби визначає військово-лікарська комісія.
Попри це є деякі категорії осіб, які мають відстрочку від армії на певний період. Це стосується 6 категорій людей:
- тих, які здобувають денну освіту у відповідних освітніх закладах, що підпадають під вимоги закону;
- викладачів та науковців (для яких це основна робота);
- тих осіб, які не підпадають під мобілізацію за професією (народні депутати, працівники СБУ, НАБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби та інші);
- у кого вагомі підстави для відтермінування зі служби за сімейними обставинами;
- заброньованих на роботі;
- тих громадян, кому стан здоров'я не дозволяє служити у війську.
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Вручення повісток на вулиці: що варто пам'ятати
- Працівники ТЦК та СП можуть вручати повістки громадянам на вулиці, адже закон не забороняє цього. Крім того, вони можуть зупинити людину, аби перевірити її документи.
- Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський зазначив, що у таких випадках потрібно спершу попросити представників військкомату показати своє службове посвідчення або інший документ, що підтверджує їхню посаду. Також варто оглянути копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, що мають право на перевірку документів.
- Якщо цих документів при собі працівники ТЦК не мають, то громадянин має право відмовити у наданні своїх документів та персональних даних.