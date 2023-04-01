Кого мобілізують до війська першочергово, а для яких категорій населення діятиме відстрочка у квітні 2023 року – розповідає 24 Канал.

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Хто може отримати повістку вже у квітні

Під час загальної мобілізації в Україні на військову службу мобілізовують усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які не підпадають під категорії винятків. Першочергово в армію забиратимуть тих, хто має бойовий досвід. Повістку можуть отримати й люди, які ніколи не тримали у руках зброю або ж ті, хто вважається обмежено придатним до служби.

Зауважимо, що ті громадяни, які мають "білий квиток", отриманий до повномасштабного вторгнення, також можуть бути мобілізованими. Це стосується також осіб знятих або виключених з військового обліку – остаточне рішення про придатність чи не придатність до служби визначає військово-лікарська комісія.

Попри це є деякі категорії осіб, які мають відстрочку від армії на певний період. Це стосується 6 категорій людей:

тих, які здобувають денну освіту у відповідних освітніх закладах, що підпадають під вимоги закону;

у відповідних освітніх закладах, що підпадають під вимоги закону; викладачів та науковців (для яких це основна робота);

(для яких це основна робота); тих осіб, які не підпадають під мобілізацію за професією (народні депутати, працівники СБУ, НАБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби та інші);

(народні депутати, працівники СБУ, НАБУ, Нацполіції, Держприкордонслужби та інші); у кого вагомі підстави для відтермінування зі служби за сімейними обставинами;

заброньованих на роботі ;

; тих громадян, кому стан здоров'я не дозволяє служити у війську.

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