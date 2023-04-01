Наразі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть вручати повістки на вулиці, оскільки це не заборонено законом. Також вони можуть зупинити особу з метою перевірки документів. Пояснюємо, чи можна відмовитись і не пред'являти документи на перевірку.
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Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський зауважив, що якщо громадянина на вулиці зупинили представники ТЦК з метою перевірки документів, то спершу саме представники ТЦК мають надати інформацію про свої повноваження, а саме:
- службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;
- копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.
За наявності відповідних документів працівники ТЦК мають право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, лише у випадках, визначених у пункті 7 Порядку перевірки,
– зазначив юрист.
Натомість відсутність цих документів у представників ТЦК є легітимною підставою для громадянина відмовити у наданні своїх документів та персональних даних.
Громадяни мають право не надавати документи, якщо у військкомів відсутній наказ на перевірку і якщо немає достатніх підстав для такої перевірки.
Адвокатка АО "Legal Strategy" Віолета Монастирська повідомила, що особа має право відмовити у наданні своїх документів та персональних даних у випадку,
- якщо уповноваженою особою не пред'явлено посвідчення особи,
- наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень,
- а також не зазначено підстави проведення перевірки документів, визначені пунктом 7 Порядку перевірки документів в осіб, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року № 1456.
Що, якщо особа відмовилась і на неї склали протокол
Як пояснила представниця юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, про адміністративне затримання в обов'язковому порядку складається адміністративний протокол.
В ньому вказують: дату і місце його складання; посаду, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого та час і мотиви затримання.
Важливо також знати, що про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, повинні негайно повідомити її родичів, а на прохання особи – адміністрацію за місцем роботи чи навчання.
Загальний строк адміністративного затримання особи становить не більш 3 годин. Адвокатка нагадала, що затриманий має право на захисника, тобто, має законне право викликати адвоката випадку такого затримання.