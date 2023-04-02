24 Канал розповідає, чи передбачено законом винятки, і кого не призвуть по мобілізації з 1 квітня.

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Зазначимо, що загальну мобілізацію і воєнний стан в Україні продовжено до 20 травня 2023 року.

Військовозобов'язаними під час воєнного стану вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Проте, протягом останніх років у Закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію були внесені зміни, і шість категорій чоловіків отримують відстрочку від служби.

Кого призивають першочергово з 1 квітня

Чоловіки, які не мають досвіду служби мають проходити навчання перед відправкою на фронт, яке має тривати не менше ніж місяць. Військовослужбовці запасу можуть бути призвані для перепідготовки, але військові з досвідом служби відправляються відразу до військових частин, а там можуть отримати бойове завдання на фронті.

Повістки отримують:

призовники, які пройшли військову службу;

військовозобов'язані і резервісти, з досвідом військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають досвіду служби;

особи зняті або виключені з військового обліку;

особи з інвалідністю;

у кого "білий квиток" – обмежено придатні у воєнний час та непридатні у мирний час або обмежено придатні у мирний час і придатні у воєнний;

Хто має відстрочку від мобілізації у квітні 2023 року

У статті 23 Закону вказано всі обставини, за яких 6 категорій чоловіків отримують відстрочку від мобілізації в Україні у 2023 році.

Не мобілізують за такими категоріями:

для навчання;

для викладання або заняття наукою;

за професійною діяльністю;

за сімейними обставинами;

за станом здоров’я;

через бронювання на роботі;

Відстрочка за професійною діяльністю:

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Відстрочка за сімейними обставинами:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу;

вагітні жінки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

Відстрочка за станом здоров’я:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані, якщо підходять за станом здоров’я і тільки за власним бажанням та за місцем проживання.

Відстрочка через бронювання на роботі:

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.