Зокрема це стосується громадян, які доглядають за батьками з інвалідністю. Детальніше про це пояснила адвокатка Марина Бекало, повідомляє 24 Канал.
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На підставі яких документів в такому випадку можна перетнути кордон
Якщо громадянин України призовного віку має матір чи батька з інвалідністю, то він має право виїхати разом з ними за кордон. Однак тут є певні умови.
Необхідно мати з собою відповідні документи, а саме:
- які підтверджують інвалідність батьків, родинні зв'язки та документи, що підтверджують спільне проживання з батьками (прописка з ними). Підійде довідка з ЦНАПу чи штампи у паспорті про прописку (вони мають збігатися);
- якщо ж адреси проживання не збігаються, то необхідно надати "Акт встановлення факту здійснення догляду"
- чи довідку про отримання компенсації за догляд.
Як отримати необхідний документ
Якщо спільної прописки з батьками немає, то слід підготувати один з двох інших перелічених доказів.
Щоб отримати "Акт встановлення факту здійснення догляду", до прикладу, потрібно звернутися за місцем проживання (громадянина чи його батьків) до місцевої держадміністрації й подати заяву з документами про інвалідність.
Тоді впродовж 5 днів Акт мають видати. Довідку про отримання компенсації за догляд видають зазвичай в органах соціального захисту населення.
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В обмеженні на виїзд є унікальна колізія
- Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак у матеріалі 24 Каналу заявив, що в українському законодавстві є певна колізія щодо обмеження на виїзд за кордон. В умовах воєнного стану право на виїзд з країни обмежене для чоловіків віком від 18 до 60 років.
- Юрист пояснює, що це затверджено статтями 1, 2, 6, 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (указом президента, затвердженим Верховною Радою). Попри це, Указ президента не встановлює конституційних обмежень.
- Загалом, якщо підсумувати, обмеження виїзду чоловіків – цілком законний механізм. Проте його реалізація ще до кінця не завершена.